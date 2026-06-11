Máis de 400 familias nas actividades de Apego no primeiro semestre deste ano

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Diario de Ferrol

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Carballo

A Costa da Morte honra a San Antonio con pan, bendición de animais e procesión de antorchas

Este sábado é o día grande en numerosas localidades da comarca 

Redacción
11/06/2026 23:50
Imaxe da romería de San Antonio de Agualada
Imaxe da romería de San Antonio de Agualada
Raúl López
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A Costa da Morte volverá vivir un intenso fin de semana festivo, con celebracións na honra a San Antonio na maioría dos lugares, que teñen este sábado 13 o seu día grande. Na Agualada (Coristanco), onde existe unha maior tradición desta festa, esta noite xa haberá diferentes actos litúrxicos. 

Ás 20.00 horas será a novena e ás 22.00, terá lugar a procesión de antorchas, unha tradición que se revitalizou nos últimos años. Tamén se levará a cabo a bendición do pan e dos animais. O sábado é o día grande, con misas durante toda a mañá e a solemne á unha. Pola tarde (20.00 horas) haberá de novo bendición de animais. 

No plano máis lúdico, mañá sesión vermú con Costa dorada, que pola noite estará acompañada de Arizona. O domingo sigue a festa. En Buño (Malpica) tamén honran mañá a San Antonio, aínda que esta noite a haberá churrascada, a partir das 21.00 horas, e música con The Croners e Full disco. 

Mañá haberá misa ás 13.00 horas, sesión vermú, maratón de tute pola tarde e verbena con Fátima Pego, Vission e Full disco. Baíñas (Vimianzo) e Xallas (Cee) son outros dos lugares onde honrarán a Santo Antonio este fin de semana, sendo mañá o día grande. 

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