Un vertido de aceite doméstico afecta a varias calles de Carballo

Un bombero aplicando desengrasante para limpiar el vertido Mar Casal

Bomberos, Policía Local y Protección Civil de Carballo fueron movilizados alrededor de las 12.30 horas de este jueves por un vertido de aceite en varias calles.

Lo provocó de forma involuntaria una furgoneta que se encarga de recoger el aceite usado por los establecimientos de restauración de la localidad.

Uno de los bidones en el que se transportaba el líquido rompió y su contenido se fue esparciendo por varias calles, entre ellas Luis Calvo y Perú.

En las labores de limpieza, que obligaron a cortar algún tramo viario, fue necesario utilizar desengrasante.