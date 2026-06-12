Empresarios del polígono de Bértoa denuncian actos vandálicos durante la jornada de huelga del metal del pasado miércoles

Vista del polígono de Carballo durante la manifestación del pasado miércoles Mar Casal

Empresarios del polígono de Bértoa (Carballo) denuncian que el pasado miércoles se produjeron una serie de incidentes durante la huelga del sector del metal, que han causado una “profunda preocupación y malestar”.

Según señalan en un comunicado, las jornadas iniciales de la huelga transcurrieron con normalidad en el polígono carballés, con la mayoría de las empresas cerradas y un elevado seguimiento por parte de los trabajadores. Sin embargo, el miércoles hubo incidentes como el lanzamiento de globos de pintura contra la fachada de más de ocho naves industriales, la rotura de cristales y la realización de pintadas con alusiones directas a personas concretas.

Desde el colectivo empresarial quieren dejar claro que el derecho de huelga y de manifestación merece “el máximo respeto”, pero consideran “absolutamente inaceptable” que, al amparo de una movilización laboral, se produzcan “daños materiales, actos vandálicos o acciones de señalamiento personal contra empresarios y trabajadores”. Entienden que estos comportamientos no contribuyen a la defensa de ninguna reivindicación legítima y únicamente generan tensión, enfrentamiento y perjuicios económicos.

La indignación es mayor entre las empresas afectadas al comprobar que varias de ellas habían mantenido sus instalaciones cerradas durante todas las jornadas de huelga convocadas hasta la fecha. "Pese a ello, fueron igualmente objeto de daños y actos vandálicos", lamentan.

El colectivo empresarial también expresa su incomprensión por el hecho de que los daños se produjesen pese a la presencia en la zona de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los empresarios afectados consideran que unos hechos de esta naturaleza no deberían repetirse y reclaman que se revisen los protocolos de actuación y coordinación para garantizar la protección de personas e instalaciones durante futuras jornadas de movilización.

Están previstas nuevas jornadas de huelga los próximos días 16, 17 y 30 de junio, así como el 2 de julio. Desde el ámbito empresarial se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores implicados para que estas movilizaciones transcurran con normalidad y para que el legítimo ejercicio de los derechos sindicales sea plenamente compatible con el respeto a las personas, a la propiedad privada y a la actividad económica.