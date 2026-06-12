Histórico encuentro de los presidentes de Axober desde su fundación en 1992

Primera reunión de los presidentes de Axober, en el parque de San Martiño Mar Casal

Axober (Asociación de Empresarios de Bergantiños) vivió este viernes una histórica jornada con el primer encuentro de todos los presidentes que ha tenido la entidad desde su fundación en 1992.

El acto, organizado por el actual presidente, Diego Iglesias, tuvo lugar en el parque de San Martiño de Carballo, donde se hizo entrega a cada asistente de un detalle conmemorativo.

Los presidentes de la entidad a lo largo de su historia son: Pedro González Vieites (1992–1993), Rogelio Antelo Veiga (1993–1997), Manuel Pensado Suárez (1997–2001), José Fernández Añón (2001–2004) , Ramón Antelo Veiga (2004–2007) , José Figueiras Garrido (2007–2011) , Isidro Varela Bardanca (2011–2024) y Diego Iglesias Martínez (2024–actualidad) .

A continuación, los participantes compartieron una comida en el restaurante Río Sil, que sirvió como homenaje al trabajo realizado por las distintas juntas directivas a los largo de más de tres décadas.

El encuentro también supuso una oportunidad para poner en valor la evolución del tejido empresarial de la comarca.

Desde su constitución, el 28 de septiembre de 1992 en Carballo, Axober ha trabajado de forma activa en la dinamización económica, en el apoyo al emprendimiento y en la creación de redes empresariales. Axober destaca que uno de sus indicadores es el número de socios, que en la actualidad suman unos 200 de toda la comarca de Bergantiños, consolidándose como una de las asociaciones empresariales de referencia.

A finales de los años noventa la entidad tenía casi 280 asociados, mientras que en 2011 registró un total de 255. En 2024 la entidad contabilizaba 80 socios y ahora supera los 200 pertenecientes a catorce sectores diferentes. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria.

Impulso de diversas iniciativas

Axober ha impulsado iniciativas relevantes para el desarrollo económico y social de Carballo y su entorno. Entre ellas destacan la creación del Centro Comercial Aberto (CCA) en 2002, promovida para dinamizar el comercio local.

Otras iniciativas impulsadas por Axober fueron la Festa do Pan de Carballo, que se realizó durante cinco ediciones (de 1998 a 2002) y ‘Carballo por etapas’, una cita para la dinamización económica y la promoción del territorio que tuvo siete ediciones (entre 2013 y 2019).

Destacan también Berocasión, la feria de vehículos de ocasión que este 2026 llega a su 21ª edición; y ‘Construíndo O Futuro’, un programa formativo que se celebró en 2025 y 2026 para conectar el mundo educativo con el empresarial y acercar a los estudiantes la realidad del mercado laboral.

Axober también impulsa la implantación de la FP Dual en Cociña e Restauración (2025), una iniciativa que responde directamente a las necesidades reales del sector hostelero y refuerza la conexión entre la formación y el tejido empresarial. Axober, además, se ha reincorporado a la Confederación de Empresarios da Coruña (2025) y ha entrado en la asociación de turismo de la Costa da Morte APTCM.

Finalmente, a principios de este mes de junio llevó a cabo la segunda edición del foro ‘Noroeste 0 Emisións’, sobre transición energética. Desde

Axober inciden en que su objetivo es “representar, apoyar y dinamizar” el tejido empresarial de Bergantiños, fomentando la colaboración entre empresas y promoviendo iniciativas de desarrollo económico y social. La entidad afirma que el encuentro de todos sus presidentes “simboliza la continuidad, el compromiso y la colaboración empresarial de la comarca”.

Diego Iglesias entrega un reconocimiento a Pedro González, primer presidente de Axober Mar Casal

Rogelio Antelo recibe de manos del actual presidente su detalle Mar Casal

Manuel Pensado y Diego Iglesias Mar Casal

José Fernández Añón Mar Casal

Entrega de un regalo a Ramón Antelo Mar Casal

José Figueiras Mar Casal