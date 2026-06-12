La Fundación Amancio Ortega financiará el futuro centro para entidades sociales de Carballo

Recreación del proyecto del futuro centro de entidades sociales de Carballo EC

El Concello de Carballo y la Fundación Amancio Ortega Gaona (FAOG) han acordado su colaboración para la construcción y el equipamiento del nuevo edificio para entidades sociales del municipio y su comarca. El proyecto, que dispondrá de una aportación económica máxima de 7.800.000 euros –financiados de forma íntegra por la institución privada–, se convertirá en el nuevo centro de referencia socioasistencial para el tejido asociativo.

La realización de este proyecto da respuesta a una demanda histórica de las entidades sociales en Carballo.

La FAOG valoró especialmente para su apoyo el fuerte impacto social y el alcance comarcal de las organizaciones que albergará el futuro complejo.

“Queremos agradecer profundamente a la Fundación Amancio Ortega su firme compromiso con el bienestar de nuestro municipio”, manifestó el alcalde, Daniel Pérez. “Con este convenio, Carballo da un salto cualitativo histórico en la atención social. Este nuevo edificio no es solo una infraestructura de vanguardia, sino que será el corazón en el que se unificarán el cuidado, la solidaridad y el apoyo mutuo para todos los vecinos de Carballo y de la comarca de Bergantiños”, añadió el regidor.

El edificio se situará en una parcela de propiedad municipal de 1.620 metros cuadrados en la calle Vázquez de Parga, en la confluencia con las calles Darwin y Mendel, en el solar de las antiguas Casas de los Maestros.

El diseño arquitectónico de la infraestructura nace de un concurso de ideas convocado por el Concello en colaboración con el Colexio de Arquitectos de Galicia, en el que resultó ganador el anteproyecto presentado por LCG Estudio de Arquitectura.

Las modernas instalaciones están diseñadas para acoger servicios estratégicos y asistenciales de primer orden, entre los que destacan un centro de día para personas enfermas de alzhéimer, el Centro de Información á Muller (CIM), nuevas instalaciones para diversas entidades que trabajan en los ámbitos de la prevención de adicciones y de la exclusión social, o en la atención al autismo, entre otras realidades; espacios comunes y salas multiusos disponibles para las asociaciones locales.

Objetivo: cuatro años

Las obras, en 18 meses El Concello de Carballo asume en exclusiva la condición legal de promotor y la gestión integral del proceso constructivo, comprometiéndose a que las obras arranquen en un plazo máximo de 18 meses.

El edificio deberá estar totalmente terminado y en funcionamiento en un período máximo de cuatro años, manteniendo su uso social y asistencial de manera continuada durante un mínimo de quince años.

La Fundación Amancio Ortega, por su parte, asumirá íntegramente el presupuesto de construcción y equipamiento del centro. Desde el Concello de Carballo destacan que con este proyecto, Carballo “da un paso gigante” en la modernización y unificación de sus servicios sociales, “consolidando un modelo de localidad que pone en el centro el bienestar, la atención a la diversidad y el apoyo directo a su tejido vecinal”.