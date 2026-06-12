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Diario de Ferrol

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Carballo

O Curruncho Cuir valora moi positivamente a súa xornada da diversidade en Carballo

A fin de semana pasada desenvolvéronse numerosas actividades en diferentes espacios

Redacción
12/06/2026 00:01
Exposición en Estudio Garabato el pasado sábado
Exposición en Estudio Garabato el pasado sábado
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O Curruncho Cuir valora moi positivamente as actividades que se levaron a cabo o pasado sábado en Carballo dentro da xornada do colectivo LGBTIQA+ para a celebración da diversidade, ademais da reivindicación de loita e espazo político. Ademais, quere agradecer a colaboración doutras entidades e de todas as persoas que se achegaron e participaron nas actividades. 

A entidade onvida a todas as persoas do colectivo que estean interesadas en ser socias, colaboradoras ou voluntarias na agrupación a seguir as novidades e futuros eventos no Instagram @currunchocuir. O evento, que tivo lugar en varios escenarios, arrincou na a Galería de Manolo Eirín, coa inauguración da exposición “Ingredientes”. 

A xornada continuaba nun ateigado Estudo Garabato, onde Mon Lendoiro presentou a exposición colectiva “Sen permiso: palabra e corpo”. Non faltou a música, a poesía e, por suposto, a arte plástica. Seguiu con regueifa no Cansino, e pola noite, sa sala A Reserva, cunha actuación moi agardada, a de Saia Santa, moi aplaudidos os seus bailes e acrobacias, e rematou na taberna O Patacón. 

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