O Curruncho Cuir valora moi positivamente a súa xornada da diversidade en Carballo
A fin de semana pasada desenvolvéronse numerosas actividades en diferentes espacios
O Curruncho Cuir valora moi positivamente as actividades que se levaron a cabo o pasado sábado en Carballo dentro da xornada do colectivo LGBTIQA+ para a celebración da diversidade, ademais da reivindicación de loita e espazo político. Ademais, quere agradecer a colaboración doutras entidades e de todas as persoas que se achegaron e participaron nas actividades.
A entidade onvida a todas as persoas do colectivo que estean interesadas en ser socias, colaboradoras ou voluntarias na agrupación a seguir as novidades e futuros eventos no Instagram @currunchocuir. O evento, que tivo lugar en varios escenarios, arrincou na a Galería de Manolo Eirín, coa inauguración da exposición “Ingredientes”.
A xornada continuaba nun ateigado Estudo Garabato, onde Mon Lendoiro presentou a exposición colectiva “Sen permiso: palabra e corpo”. Non faltou a música, a poesía e, por suposto, a arte plástica. Seguiu con regueifa no Cansino, e pola noite, sa sala A Reserva, cunha actuación moi agardada, a de Saia Santa, moi aplaudidos os seus bailes e acrobacias, e rematou na taberna O Patacón.