Carballo une investigación, playa y bares en el programa de divulgación ‘Sol x Ciencia’

El eclipse solar será el eje de las charlas EC

El Concello de Carballo ha decidido llevar la ciencia a las playas después del éxito del festival Pint of Science con los bares como escenario.

Bajo el título ‘Sol x Ciencia’, la concejalía de Innovación presenta un ciclo de divulgación que fusiona el encanto de los atardeceres carballeses con la divulgación científica, tomando como hilo conductor el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

El programa consta de cuatro charlas a celebrar en julio en establecimientos hosteleros de Razo y Baldaio. El nombre del programa tiene una doble lectura; por un lado, evoca conceptualmente la magia del atardecer, momento en el que se realizarán las charlas; por otro lado, emplea la ‘x’ como símbolo matemático y científico del misterio por resolver. Las citas, enmarcadas en la European Researchers’ Night (noche para investigadores), terán lugar en Baldaio y Razo a partir de las 20:30 horas.

Todas ellas serán de acceso libre y gratuito, siguiendo el modelo del Pint of Science del pasado mayo. Entre cada charla habrá concursos y sorteos.

La programación comienza el lunes 20 de julio en el camping Baldaio con la carballesa

, profesora titular en Ofaltmología por la USC, que impartirá la charla ‘A eclipse a través dos teus ollos: mirar o sol de xeito seguro’. En su intervención, aportará las claves médicas para disfrutar del eclipse protegiendo la salud ocular.

A continuación, César González García, doctor en astrofísica y prestigioso investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hablará sobre la astronomía en la cultura y en la arqueoastronomía, estudiando como las diferentes civilizaciones humanas interpretaron a lo largo de la historia los fenómenos celestes.

El miércoles 29 el programa se traslada al Terra Bar de Razo. La carballesa Begoña Nicolás Ávila, especialista en física y en la mecánica de los cuerpos celestes, descubrirá al público la precisión matemática y las variables que rigen los movimientos de los astros de nuestro sistema solar.

A continuación, Óscar Blanco Varela impartirá la charla ‘A eclipse da nosa vida’. Director del Centro Astronómico Trevinca, uno de los puntos de referencia para la observación estelar en Galicia. El astrofotógrafo y divulgador astronómico guiará al público a través de un viaje visual y conceptual sobre la magnitud y singularidad histórica que supone presenciar un eclipse total de sol.

Esta iniciativa del Concello carballés cuenta con el sello del proyecto Talento km0 (TALK0), promovido por la concejalía de Innovación y financiado por la Unión Europea dentro del programa MSCA and Citizens.