Los productos de nueva cosecha despiertan el interés en la feria de Carballo

Feria de Carballo MN

Carballo y Cee celebraron este domingo sus ferias. La capital de Bergantiños amaneció con el cielo encapotado y calor, en una Praza do Concello que presentaba algunas bajas de puestos de distribución alimentaria y cosecheros.

Las nuevas cosechas centraron el interés de los consumidores en Carballo, entre ellas las patatas nuevas autóctonas, que ya bajan de dos a 1,80 euros el kilo, si bien en función del calibre ya se pueden adquirir entre uno y dos euros.

Otro de los productos nuevos a destacar son los guisantes en vaina, que se despachaban a 5 y 6 euros el kilo, en tanto que en grano subían hasta los 10 euros. Por su parte, las judías verdes pueden adquirirse a 4 y 5 euros; los pimientos tipo Herbón, de Cambados, a 3.5 y 4 euros, mientras que otras variantes, entre cuatro y cinco euros.

La cosecha nueva también trajo a los puestos de venta de la Praza do Concello calabacín y pepinos, a 2,50 euros el kilo; nabizas, a 3 euros; y repollo, a 2.50 euros la pieza. Las alubias redondas cotizaban a 5 y 6 euros, y las pintas a 6 euros, mientras que las de fabada llegaban a los 10 euros.

Del mercado de planta, el cebollino cotizaba en el ferial carballés desde 6 hasta 10 euros, en tanto que las coles y el repollo iban a diez euros.

En el caso de Cee, la localidad registró un buen nivel comercial con 70 puestos ambulantes, aunque la feria se vio salpicada por una leve llovizna caída a las once de la mañana.

En O Recheo se extendían los puestos ambulantes de textil calzado, alimentación bisutería, deportes y varios. El comercio local abierto durante la mañana resultó, a su vez, un atractivo para aprovisionar a los vecinos de la comarca.