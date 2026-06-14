Los productos de nueva cosecha despiertan el interés en la feria de Carballo
Setenta puestos ambulantes se instalaron ayer en el ferial de Cee, en una jornada de destacada afluencia
Carballo y Cee celebraron este domingo sus ferias. La capital de Bergantiños amaneció con el cielo encapotado y calor, en una Praza do Concello que presentaba algunas bajas de puestos de distribución alimentaria y cosecheros.
Las nuevas cosechas centraron el interés de los consumidores en Carballo, entre ellas las patatas nuevas autóctonas, que ya bajan de dos a 1,80 euros el kilo, si bien en función del calibre ya se pueden adquirir entre uno y dos euros.
Otro de los productos nuevos a destacar son los guisantes en vaina, que se despachaban a 5 y 6 euros el kilo, en tanto que en grano subían hasta los 10 euros. Por su parte, las judías verdes pueden adquirirse a 4 y 5 euros; los pimientos tipo Herbón, de Cambados, a 3.5 y 4 euros, mientras que otras variantes, entre cuatro y cinco euros.
La cosecha nueva también trajo a los puestos de venta de la Praza do Concello calabacín y pepinos, a 2,50 euros el kilo; nabizas, a 3 euros; y repollo, a 2.50 euros la pieza. Las alubias redondas cotizaban a 5 y 6 euros, y las pintas a 6 euros, mientras que las de fabada llegaban a los 10 euros.
Del mercado de planta, el cebollino cotizaba en el ferial carballés desde 6 hasta 10 euros, en tanto que las coles y el repollo iban a diez euros.
En el caso de Cee, la localidad registró un buen nivel comercial con 70 puestos ambulantes, aunque la feria se vio salpicada por una leve llovizna caída a las once de la mañana.
En O Recheo se extendían los puestos ambulantes de textil calzado, alimentación bisutería, deportes y varios. El comercio local abierto durante la mañana resultó, a su vez, un atractivo para aprovisionar a los vecinos de la comarca.