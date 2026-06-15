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Diario de Ferrol

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Carballo

Artistas de Carballo e Bergantiños presentan a mostra colectiva ‘O susurro dos antergos’

A exposición inaugúrase este xoves no Pazo da Cultura

Redacción
15/06/2026 21:23
La artista Milagros Cotelo
Milagros Cotelo é unha das artistas que participan na mostra
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Sete artistas de Carballo e da comarca de Bergantiños únense para artellar a exposición colectiva ‘O susurro dos antergos’, que se inagura este xoves no Pazo da Cultura carballés (21.00 horas).

Trátase dunha mostra que contará coa ollada de artistas ben coñecidos do panorama artístico, como Milagros Cotelo, Cristina Castro, Isabel Soutullo, XMÑ (Maribel Castiñeira), Loli España, Luis Pesce e Mon Lendoiro

A mostra mergúllase na riqueza da mitoloxía galega, dando vida aos seus seres, lendas e simboloxías. A través dunha mestura de obras plásticas, instalacións e performance, a exposición crea un espazo sensorial onde o pasado e o presente dialogan. Un convite a escoitar as voces antigas que aínda latexan na nosa memoria colectiva. Esta exposición ofrece unha viaxe contemporánea a través do mundo imaxinario da mitoloxía galega empregando múltiples linguaxes artísticas: pintura, instalación, performance, teatro e escultura.

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