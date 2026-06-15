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Carballo

Carballo refuerza el tejido empresarial y comercial con una inversión estratégica

Destina 75.000 euros para Axober, CCA y para el convenio de proyección exterior del parque industrial

Redacción
15/06/2026 19:05
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Visita del polígono industrial de Carballo
Cedida
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La Xunta de Goberno de Carballo aprobó este lunes destinar 75.000 euros a impulsar el comercio local, la retención de talento nuevo y la proyección exterior del polígono industrial de Bértoa. Por un lado, se conceden 60.000 euros en subvenciones de concurrencia competitiva a las principales entidades empresariales y comerciales del municipio: Axober y CCA. 

En el caso del Centro Comercial Aberto (CCA), se conceden 30.000 euros para el mantenimiento de la unidad gerencial, el desarrollo de campañas de dinamización comercial, planes de fidelización de clientes y acciones transversales de formación, publicidad y digitalización del comercio urbano. 

A su vez, la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober), percibe otros 30.000 euros para su campaña de captación y retención de talento, promoción y gestión profesional de redes sociales, asesoramiento integral a los socios, el programa estratégico ‘Construíndo o futuro’, jornadas formativas y la organización de la feria del vehículo de ocasión, Berocasión.

 Según explica el ente municipal, estas ayudas cuentan con un coeficiente de financiación máximo del 80%, lo que significa que cada entidad movilizará un presupuesto mínimo justificable de 37.500 euros, generando una inversión inducida total que supera los 75.000 euros en el sector comercial y empresarial. 

Por otro lado, la Xunta de Goberno Local dio luz verde en su reunión de ayer al convenio anual con la Fundación para a Promoción Tecnolóxica e Industrial da Coruña (OPTI), dotado con 15.000 euros. Esta entidad, impulsada por la Cámara de Comercio, busca captar inversiones industriales y tecnológicas así como favorecer el asentamiento de firmas con alto potencial innovador. 

A través de este convenio, el Concello garantiza que el polígono de Bértoa se posicione como uno de los destinos empresariales preferentes y estratégicos dentro del área de influencia de A Coruña, sumando fuerzas en un plan supramunicipal en el que este año se integra también de lleno el área de Ferrolterra. 

Entre las actuaciones clave que financiará la OPTI en 2026 a través de esta subvención, destacan la promoción activa del polígono carballés, acciones directas de prospección para atraer empresas tecnológicas e industriales de fuera de Galicia, la organización de un evento y la modernización digital. 

Con una lectura marcadamente estratégica, el gobierno carballés manifestó la importancia de ir más allá del ámbito estrictamente local, aliándose con “agentes clave” para dotar a Carballo que una mayor visibilidad ante inversores internacionales y consolidar el municipio y el eje Carballo-A Laracha-Arteixo como el gran motor industrial de la provincia. 

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