El CCA carballés entrega los premios de la campaña ‘Que rule, que rule’ 

Entrega de los premios Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo entregó el pasado viernes en la Praza do Concello los premios de la campaña ‘Que rule, que rule’, consistentes en siete cheques de cien euros sorteados entre todos los participantes. Los ganadores son: Susana Abelenda, Natalia Aguiar Quintenla, Antía Amado Alcoba y Eva María Canedo Agrelo.

Además, Francisco Pouso Figueiras recibió un cheque de 50 euros de Supermercados Froiz, en tanto que Silvia Queiro Villar y Loly Suárez Ramos fueron premiadas con cheques de 10 euros de Gadis. Además, una de las ganadoras recibió una estancia con desayuno en Glamping de Espazo Nature de Oza.