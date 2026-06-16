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Carballo

Graduación de los alumnos de 4º de ESO del CPR Artai de Carballo

. Se trata de la vigésimo segunda promoción que sale del centro

Redacción
16/06/2026 20:24
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Acto de clausura del curso
Cedida
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 El pasado sábado tuvo lugar el acto de graduación de los alumnos de 4º de ESO del CPR Artai de Carballo. Se trata de la vigésimo segunda promoción que sale del centro. 

Durante la graduación, que empezó a las siete de la tarde en el centro escolar, hubo distintas actuaciones por parte de los alumnos y finalizó con el discurso por parte de la directora del centro, Macarena Mato, quien además entregó los diplomas y los pins a los alumnos que se graduaban.

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