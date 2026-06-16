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Carballo

Más de 700 personas asistieron al programa de ejercicio físico para mayores en Carballo

Aldemunde fue la última parroquia en unirse con una muy buena respuesta

Redacción
16/06/2026 11:38
Curso de gimnasia para mayores en Aldemunde
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El programa de ejercicio físico para mayores, promovido por las concejalías de Terceira Idade y Deportes de Carballo, encara su semana de clausura tras varios meses de actividad. Lo hace con un balance muy positivo, pues más de 700 mayores de 65 años realizan de forma continuada una práctica deportiva adaptada a sus condiciones físicas. 

El lunes, el curso de Aldemunde, recibió la visita del alcalde, Daniel Pérez, y de los ediles de Terceira Idade, Mar Eirís, y Participación Veciñal, Ramón Varela, quienes les acompañaron en la penúltima sesión del curso.

Aldemunde, la parroquia más pequeña y menos poblada de Carballo fue la última en sumarse al programa, pero la acogida ha sido excelente. Desde el Concello destacan que, más allá de los beneficios físicos, este programa gratuito de ejercicio ayuda a combatir el aislamiento y refuerza la autonomía personal y el bienestar de los mayores. 

A ello ha contribuido la reforma realizada en el centro social, que incluyó la instalación de un nuevo suelo de tarima, el pintado interior y la puesta a punto del inmueble. El Concello incide en la importancia de descentralizar estas actividades y acercarlas a las diferentes parroquias. 

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