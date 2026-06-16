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Carballo

Senda Nova despide su 17ª ‘Primavera en ruta’ con más de doscientos participantes

Una marcha por las Altas Terras de Soneira puso el broche final a más de 120 kilómetros de recorrido

Redacción
16/06/2026 11:35
Ruta de Senda Nova
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Senda Nova
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 La asociación ambiental Senda Nova de Carballo ha puesto el broche de oro final a la 17ª edición de su ‘Primavera en ruta’. La ruta por las Altas Terras de Soneira cerró una exitosa edición que ha constando de ocho caminatas con más de 200 participantes, más de 150 paradas programadas para el conocimiento y más de 120 kilómetros de recorrido. 

La entidad resalta las ayudas recibidas por los concellos de Carballo, A Laracha, Malpica, Zas y Trazo para poder poner en marcha esta iniciativa, en la que, para que todo funcione, es fundamental la labor de Protección Civil de Carballo, de la Escola de Idiomas de la localidad y de los voluntarios de Senda Nova. 

El objetivo ha sido, una vez más, dar a conocer el patrimonio local a la población del entorno. Así, participaron en las diferentes caminatas vecinos en grupo a través de la asociación vecinal Aldemunde de Arriba o del colectivo Verdegaia, además de la participación periódica del público local, llegado sobre todo de Carballo, A Laracha y Malpica. 

Desde Senda Nova hacen un balance positivo. “A Primavera en ruta segue viva e, o máis importante, o sendeirismo interpretativo toma forza na nosa Costa da Morte”, apunta la entidad. Atrás quedan los inicios, que necesitaron de un “esforzo extra para demostrar á sociedade que, o mesmo que noutros lugares, aquí neste recuncho tiña que ser unha actividade a potenciar. Mereceu a pena”, concluye.

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