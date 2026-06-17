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Carballo

Cierre en San Xoán y horario de verano para las instalaciones deportivas carballesas

Los complejos Vila de Noia y Carballo Calero no abrirán al público los días festivos 24 y 25

Redacción
17/06/2026 19:34
Piscina Carballo Calero
Archivo
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Las instalaciones deportivas de Carballo cerrarán los días 24 y 25 de junio con motivo de las fiestas del San Xoán, en tanto que el día 23 permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas. 

Por otro lado, el Concello informa del horario de verano, que abarca del 26 de junio al 6 de septiembre. El complejo deportivo Vila de Noia cerrará del 1 al 23 de agosto, y el Carballo Calero, del 24 de agosto al 6 de septiembre. En verano, el horario matinal de lunes a viernes será de 8.00 a 14.00 (Vila de Noia) y de 7.30 a 13.30 (Bergantiños), y por las tardes de 17.00 a 22.30 en ambos complejos. Los sábados abrirán de 9.00 a 14.00, cerrando por las tardes y los domingos.

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