‘Eu quero Razo-Baldaio’ vuelve con una treintena de actividades para promover el turismo consciente y la ciencia

Daniel Pérez y Miguel Vales, durante la presentación Cedida

El Concello de Carballo pone en marcha una nueva edición del proyecto de concienciación ambiental y turismo consciente ‘Eu quero Razo-Baldaio’. Las concejalías de Medio Ambiente e Innovación, en colaboración con diversas entidades científicas y ecológicas, han diseñado una completa programación con una treintena de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el verano con el objetivo de poner en valor el litoral carballés.

El programa, presentado este miércoles a pie de playa por el alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales, apuesta por la divulgación científica y el uso de nuevas perspectivas para entender el ecosistema costero.

“O litoral é un dos nosos maiores tesouros naturais, e as mellores ferramentas que temos para protexelo son a educación e o respecto”, afirmó el regidor. Daniel Pérez afirmó que con este programa se busca implicar a vecinos y visitantes, “demostrando que o turismo e a conservación da nosa costa poden e deben ir da man”.

“Non nos limitamos a contemplar a natureza; imos actuar nela”, apuntó, a su vez, Miguel Vales. Entre las novedades de este año destacó el proyecto ‘Praia Pallet’, con cinco puntos de recogida colectiva de basura en los arenales. “Trátase de que cada persoa que participe sinta que deixa unha pegada positiva no noso litoral”, apuntó.

El programa

Eu quero Razo-Baldaio cuenta un año más con la implicación de las entidades ecologistas Senda Nova, Limpocean, Adega y Hábitat, pero también de Acciona, Club de xadrez O Toque Xiria, Protección Civil y Aprende a través do surfing. En esta ocasión también se apuesta por el enfoque científico; así, dentro del proyecto europeo Talento kilómetro cero (TALK0), habrá dos obradoiros sobre paleontología y formación de cristales con el Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleoebioloxía (GRICA-BIOpast) de la UDC.

A mayores, como complemento, nace SolxCiencia, con dos jornadas de divulgación científica en bares el 20 y 29 de julio.

El programa –previa inscripción por actividad– comenzará el 4 de julio con la propuesta de ‘paleoecología’, para seguir el día 5 con el obradoiro de formación de cristales. El día 8 habrá una ruta interpretativa de la flora invasora.

El 11, la artista Laura Tova conducirá un obradoiro creativo y sensorial en torno al mar. El día 12 habrá un simulacro de varado de mamíferos. El 15, un obradoiro para identificar árboles autóctonas por sus hojas. El día 18 se hará una recogida de basura marina y el 19 un recorrido por algunos de los lugares más representativos del patrimonio geológico, histórico y cultural del litoral. Los días 21, 23, 28 y 30 de julio; 4, 6, 11 y 13 de agosto llegan las sesiones de yoga a la playa. El 22 será ‘A noite das avelaíñas’ y el 29 habrá una actividad para conocer la fauna y flora del ecosistema dunar de Baldaio.

El 1 de agosto se explorarán las pozas de las mareas; los días 2 y 9 habrá una limpieza colectiva de la marisma de Badaio, que el día 5 será objeto de una ruta interpretativa. El 7 se hará una noche bajo las estrellas y el día 8 un simulacro de salvamento en Razo. El día 15 llega el ajedrez a la playa y también una ruta nocturna en Monte Neme.

El día 16, iniciación a la ilustración de naturaleza. El 22, un obradoiro creativo para elaborar píllaras y el día 23 para figuras de delfines. El 30 de agosto, un taller de iniciación a la fotografía.

En septiembre habrá iniciación a la ornitología en Baldaio (día 2) y búsqueda de ehuellas de animales (día 5).