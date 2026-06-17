La Cámara celebra este jueves una nueva Feria de Empleo Sénior en Carballo 

La nueva feria de empleo para trabajadores séniors se celebrará en el Fórum el jueves día 18 EC

Este jueves, de 10.00 a 13.30 horas, tendrá lugar la VIII Feria de Empleo Sénior de la Cámara en el Fórum Carballo. Las empresas que van a participar tienen abiertos procesos de selección dirigidos a mayores de 45 años en búsqueda de empleo.

El acto de inauguración estará presidido por el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y por el vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Diego Vázquez Reino. La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar en procesos de selección.