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Carballo

La Cámara celebra este jueves una nueva Feria de Empleo Sénior en Carballo 

Empresas con procesos de selección abiertos se entrevistarán con demandantes de empleo mayores de 45 años en búsqueda activa de empleo

Redacción
17/06/2026 12:24
La nueva feria de empleo para trabajadores séniors se celebrará en el Fórum el jueves día 18
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Este jueves, de 10.00 a 13.30 horas, tendrá lugar la VIII Feria de Empleo Sénior de la Cámara en el Fórum Carballo. Las empresas que van a participar tienen abiertos procesos de selección dirigidos a mayores de 45 años en búsqueda de empleo. 

El acto de inauguración estará presidido por el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y por el vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Diego Vázquez Reino. La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar en procesos de selección. 

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