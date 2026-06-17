La carballesa Verónica Bolón Jesus Sancho

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebran este jueves el acto de entrega de la segunda edición de los “Premios RAGC-UIE para investigadoras e investigadores xoves”. Entre los galardonados se encuentra la carballesa Verónica Bolón Canedo, que ya ha recibido otros reconocimientos en los últimos años por su extensa trayectoria.

Estos galardones buscan impulsar la investigación científica en Galicia, potenciando las trayectorias de investigadores jóvenes que desarrollan su carrera en centros de la comunidad. Verónica Bolón, de la Universidade de A Coruña, ha sido premiada en la categoría de Ciencias Básicas, al ser pionera en diseñar sistemas de inteligencia artificial sostenibles.

En Ciencias Técnicas se distingue a Laura Castro por su labor en el campo de las energías renovables, y en Ciencias Sociales, a María Barreiro, de la UDC, dedicada a ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles. También hubo accésits para Manuel Souto, Ismael González, Rubén Lado y Lucía Díaz. El acto será en la sede de Abanca en Santiago, a partir de las 18.30 horas.