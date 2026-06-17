Las familias del colegio de Razo alertan del riesgo de recortes y de agrupamiento de aulas

Vista de la fachada del colegio de Nétoma-Razo EC

Las familias del CEIP Plurilingüe Nétoma-Razo, en Carballo, comienzan a movilizarse ante el riesgo de recortes de profesorado en el centro y la posible agrupación de aulas debido a la caída del alumnado. Desde la ANPA San Martiño realizan un llamamiento a las familias de la zona para que matriculen a sus hijos en este colegio y el próximo curso pueda continuar con normalidad.

Según explican desde la asociación, si no se consigue el número suficiente de alumnos en Educación Primaria, la Administración autonómica podría agrupar las dos aulas de primero y segundo en una sola con alumnado de los dos cursos, lo que implicaría la reducción de profesorado. Esta situación preocupa especialmente a la comunidad educativa, que considera “fundamental preservar un modelo de ensino próximo e de calidade que leva anos sendo un referente para moitas familias da zona”, indican.

El CEIP Nétoma-Razo cuenta con grupos reducidos, lo que garantiza una atención individualizada al alumnado y una estrecha relación entre las familias y la escuela. “Non estamos falando só de números, senón do futuro dun proxecto educativo e dun espazo que axuda a vertebrar a vida da nosa comunidade”, señalan desde la ANPA. “Cada alumno e alumna conta para manter un modelo educativo próximo, humano e adaptado ás necesidades dos nenos e nenas”, añaden.

La entidad recuerda que los colegios pequeños desempeñan un papel esencial en la dinamización social de las parroquias y en la fijación de población, convirtiéndose en puntos de encuentro y participación para las familias. La pérdida de una unidad sería “un paso atrás para un centro que leva anos contribuíndo ao desenvolvemento educativo e social de Razo e a súa contorna”, indican.

Por este motivo, la ANPA anima a las familias que están decidiendo sobre la escolarización de sus hijos a que conozcan las instalaciones, el proyecto educativo y las ventajas que ofrece el colegio de Razo. La comunidad educativa confía en el apoyo de las familias para garantizar su continuidad “e seguir construíndo un espazo educativo de proximidade no que os máis pequenos poidan aprender, medrar e relacionarse nun entorno próximo e familiar”.