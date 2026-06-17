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Diario de Ferrol

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Carballo

O Concello carballés rende homenaxe a Teresa Moreira Varela pola súa xubilación

A traballadora do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) despediuse este mércores dos seus compañeiros

Redacción
17/06/2026 22:06
El Concello despide a Teresa Moreira
El Concello despide a Teresa Moreira
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O Concello de Carballo acolleu este mércores un emotivo acto de recoñecemento e despedida con motivo da xubilación de Teresa Moreira Varela, traballadora do Servizo Municipal de Axuda no Fogar (SAF). A celebración coincidiu, ademais, co día do seu 67 aniversario. 

Teresa Moreira iniciou a súa traxectoria profesional na administración local en novembro do ano 2008. Desde entón converteuse nunha peza fundamental do departamento de Servizos Sociais, destacando pola súa profesionalidade, calidade humana e entrega diaria no coidado e benestar das persoas máis vulnerables do municipio, tal como destacou a concelleira de Servizos Sociais, Maica Ures. 

O alcalde, Daniel Pérez, entregoulle o tradicional carballo de Sargadelos como recoñecemento ao seu traballo durante todos estos anos. 

 

El Concello despide a Teresa Moreira
El Concello despide a Teresa Moreira
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