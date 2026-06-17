Recital de Modesto Fraga y homenaje a Cabeza Quiles, en la sede de Espiral Maior Foro

Cabeza Quiles, por la izquierda, presenta 'Defuntos e santos inocentes' Mar Casal

La sede del espacio cultural Espiral Maior Foro, en Carballo, acogerá dos nuevas actividades este fin de semana. La primera será mañana viernes (20 horas) con un recital antológico del poeta fisterrán Modesto Fraga, donde el autor incluirá una selección de su obra poética, de la que se van a cumplir 30 años desde su primer libro publicado. El acto estará presentado por el director, Miguel Anxo Fernán Vello, y Santiago Pazos.

El sábado (11.30 horas) está previsto un homenaje al escritor e investigador recientemente fallecido, Fernando Cabeza Quiles, bajo el título “O sabio de nós”. El autor era un activo participante en la acción cultural de Espiral Maior.

Participarán en el acto el escritor y abogado Xosé Antonio Andrade, la filóloga Lucinda Andrade Cives, la profesora y escritora Tareixa Roca, el sociólogo Santiago Pazos, el escritor Fernando Cabeza Pereira (hijo del homenajeado) y Fernán Vello. Se expondrá su obra y se leerán fragmentos de su último trabajo publicado, "Defuntos e santos inocentes".