El talento sénior conecta con una treintena de empresas en la feria de empleo de Carballo 

Feria de empleo sénior en Carballo Mar Casal

El Fórum Carballo acogió este jueves la octava edición del Encontro 45+, la feria de empleo sénior organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña. En la cita han participado más de 130 personas y cerca de treinta empresas con necesidades de contratación, que acudieron al encuentro con más de 250 ofertas de empleo activas.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el vocal del comité ejecutivo de la Cámara, el carballés Diego Vázquez Reino.

Durante su intervención, Vázquez destacó que hoy en día en Galicia las personas mayores de 45 años representan un 62% del desempleo total, lo que supone que 67.600 personas –de un total de 109.355– se encuentran en esta situación. “Estamos nunha situación na que non nos podemos permitir diferenciar por idades”, afirmó Diego Vázquez. “Necesitamos traballadores e as empresas non miramos a idade dos candidatos. Atopámonos nunha situación para o emprego nunca antes vista con diálogo social, con oportunidades reais, con carga de traballo e no que as empresas estanse a internacionalizar. E para isto necesitamos reter talento e perfís con alta intelixencia emocional”, afirmó.

Daniel Pérez y Diego Vázquez, durante el acto inaugural Mar Casal

Por su parte, el alcalde inauguró la feria reivindicando que “a experiencia é o noso maior motor”, abogando por “romper dunha vez por todas cos vellos estereotipos”. “As mulleres e homes maiores de 45 anos que estades hoxe aquí non sodes o pasado; sodes o presente máis rotundo e o futuro produtivo de Carballo”, afirmó el mandatario local.

“Queremos lembrarlles a todas as empresas que a actitude, a madurez e a traxectoria non son un custo, son un valor engadido insustituíble. E non hai mellor sitio para facelo que este espazo”, afirmó. “Carballo consolidouse como o gran dinamizador económico de toda a Costa da Morte. O Fórum Carballo non é só un edificio, é un espazo de referencia supramunicipal para a formación. Pero tamén, e moi especialmente hoxe, é o escenario idóneo para conectar de xeito directo a oferta e a demanda a través da nosa Bolsa de Traballo, unha ferramenta de éxito máis que contrastado ao servizo de toda a comarca”, añadió Daniel Pérez.

El regidor reafirmó el “compromiso inquebrantable” del Concello para seguir apoyando las políticas activas de empleo, la formación continua y la retención de talento.

La feria de empleo permitió a personas de entre 45 y 65 años en busca activa de empleo presentar sus currículos y entrevistarse directamente con responsables de recursos humanos, en un entorno diseñado para favorecer el contacto directo y la generación de oportunidades laborales. Las empresas participantes representan una amplia diversidad de sectores estratégicos, entre los que destacan la industria y la energía, recursos humanos, servicios auxiliares, construcción, alimentación, turismo y ocio o seguros.

En esta edición participaron: A Quinta da Auga, Axober, Apecco, Arce Clima, Espazo Nature, Eulen Flexiplan, Genesal Energy, Grupo Malasa, Nauterra (G. Calvo), Grupo Gestán, Citanias, Grupo Nortempo, Integra CEE, Polígono de Carballo, Tejas Verea, Temporing, Randstad, Saica, Synergie, Quality People Group, Clece e filiais, Construyendo Empleo, Ocaso, Gadisa, Vegalsa-Eroski y Generali.

El programa Encontros 45+ está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se enmarca dentro del programa FSE+ de Emprego e Educación, Formación e Economía Social 2021-2027.