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Carballo

La vieja estación de trolebuses  protagoniza la gran cachela del San Xoán carballés

Maxi Pazos vuelve a ponerse al frente del diseño para la gran fiesta popular del 23 de junio

Redacción
18/06/2026 20:06
Cachela de este San Xoán en Carballo
Cachela de este San Xoán en Carballo
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La antigua estación de trolebuses de Carballo es la protagonista de la gran cachela que este San Xoán arderá en Rego da Balsa en la medianoche del 23 de junio. La recreación es un año más obra de Maxi Pazos, que recupera esta estación hoy en desuso y en camino de convertirse en un supermercado.

La cachela retrotrae a una de las líneas de trolebuses más larga de Europa, solo superada en Reino Unido. El autor recrea la vetusta estación y la entrada de uno de los “troles” de dos pisos.

La construcción está muy avanzada, faltando algunos detalles. En la noche de San Xoán, los carballeses podrán 'subirse al trole' antes de que las llamas lo consuman todo.

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