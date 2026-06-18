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Carballo

Mucho ambiente en la feria de Carballo

Los productos de la huerta volvieron a triunfar este jueves en la plaza carballesa 

Redacción
18/06/2026 22:16
Feira en Carballo
Feira en Carballo
Mar Casal
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El mercado semanal de Carballo registró este jueves mucho ambiente, con mucha oferta y mucha demanda, en una jornada favorecida por el buen tiempo, al igual que ocurrió en las últimas semanas. 

Las patatas, frutas y verduras centraron de nuevo la atención, aunque también siguen siendo protagonistas las plantas para las huertas de autoconsumo, con lechugas, tomates, pimientos o repollos, entre otras. Los quesos, la miel, embutidos o las plantas de ornamentación también son muy demandas, sobre todo en la feria previa al San Xoán. 

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