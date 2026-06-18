Verónica Bolón recoge el premio de la Academia Galega de Ciencias

Verónica Bolón con el premio recibido de manos del conselleiro Cedida

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebraron en la tarde de este jueves el acto de entrega de la segunda edición de los 'Premios RAGC-UIE para investigadoras e investigadores xoves', que tuvo lugar en el Centro Obra Social Abanca, en Santiago.

Los tres principales premios han recaído en investigadoras de la Universidade da Coruña: en la categoría de Ciencias Básicas, en la carballesa Verónica Bolón, profesora titular y pionera en diseñar sistemas de IA sostenibles. En Ciencias Técnicas, se ha distinguido a Laura Castro, por su labor en el campo de las energías renovables marina; y en Ciencias Sociales, a María Barreiro, dedicada a ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles.

Con una dotación de 5.000 euros para cada uno de los tres premios, se han concedido también cuatro accésits. Dos de ellos son en la categoría de Ciencias Básicas: para Manuel Soto (investigador del CiQUS, Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares) e Ismael González (del CiMUS, Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas), ambos de la Universidade de Santiago.

El accésit en Ciencias Técnicas ha sido para Lucía Díaz, profesora del departamento de Diseño e Ingeniaría de la Universidade de Vigo, y en Ciencias Sociales, para Rubén Lado, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la USC.

En el acto de entrega estuvieron el secretario general de la UIE, Pedro Otero; y el presidente de la RAGC, Juan Lema, junto a otros miembros de ambos organismos. Asistieron también el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el rector de la UDC, Ricardo Cao; y la vicerrectora de Investigación e Ciencia Aberta da Universidade de Santiago, Almudena Hospido; entre otros.

En su intervención, Juan Lema aseguró que “Galicia conta cunha nova xeración científica de altísimo nivel, capaz de competir internacionalmente e de liderar áreas clave para o futuro”

Añadió que “a calidade das candidaturas fixo especialmente difícil a selección, o que é unha excelente noticia para o sistema galego de ciencia e innovación”.

Por su parte, Pedro Otero destacó que el camino de los premiados y premiadas no ha estado exento de trabas: “Sabedes ben o que significa navegar nun océano de obstáculos. Sen dúbida, gran parte de que esteades hoxe aquí débese á vosa entrega e perseveranza, desde logo, pero creo que tamén a un decidido espírito de superación”.

Román Rodríguez, a su vez, reivindicó Galicia como un lugar "desde el que hacer ciencia de primer nivel", a la vez que felicitó a los galardonados por representar "una nueva generación llamada a liderar en las próximas décadas la I+G+i, la ciencia y la innovación con sello gallego".

Todo ello en un contexto "más competitivo, más internacional y más exigente" en áreas como la inteligencia artificial, la ingeniería, la robótica, la ciencia de datos, la tecnología educativa o la optimización de procesos industriales, entre otros.