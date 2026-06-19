Carballo se llena de Foliada y Ritmos Latinos para recibir al San Xoán

Exposición colectiva en el Pazo da Cultura, con performance incluida Mar Casal

El fin de semana previo al San Xoán Carballo ya es una fiesta sin parar. Si el Balsiña Fest fue el protagonista indiscutible en el anterior, este lo serán la Foliada y los ritmos latinos que se podrán ver y escuchar en la Praza do Concello y en el Pazo da Cultura, que darán la bienvenida oficial a las fiestas.

La primera cita será en el pazo a partir de las 19.00 horas con la XII Gala de Baile de Salón e Ritmos Latinos de Bergantiños, donde participarán un centenar de bailarines de la Asociación Xuvenil Arume de Verdillo, la Escola Deportiva de Bailes de Salón del Concello de Cabana y los colegios Fogar y Bergantiños de Carballo. Habrá exhibición de salsa, bachata, son cubano, pasodoble, rumba bolero, jive, bachatango, slowfoxtrot, samba, chachachá, free style y lady style con un total de 24 bailes de la mano de la profesora Patricia Fariña.

A las 18.30 horas será la apertura de puertas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Una hora después, a partir de las 20.00 horas, la Praza do Concello acogerá la Foliada del San Xoán, con las actuaciones de la Escola do Alprende de Oza, la AC Arume de Verdillo, AC Nemeth, AC San Campio de Cances y el Coro Aires de Bergantiños. Para completar el evento, está previsto un concierto del grupo Lorelia, antes conocido como Paracetafolk, que nacía a finales del año 2023, ganando el premio de Artista Emergente en los Premios Martín Códax de la Música 2025.

La música continuará mañana domingo con una nueva edición de la Festa da Música de la Diputación da Coruña, que traerá a Carballo un concierto de Su Garrido Pombo, cantante, música y compositora gallega que abarca diferentes géneros con toques de bossa nova, folk, jazz y latin. A las 20.00 horas presentará su último trabajo, “Traspielas”, con el nombre del lugar donde nació en el concello de Fornelos de Montes, que está inspirado en las composiciones y tradiciones de su villa natal.

Por otra parte, en el Pazo da Cultura ya puede contemplarse la exposición colectiva “O Susurro dos Antergos” que recoge las obras de siete autores de Bergantiños. La muestra, que fue inaugurada el jueves con performance incluida, se sumerge en la riqueza de la mitología gallega, dando vida a sus seres, leyendas y simbología.