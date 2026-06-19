Carballo suspende la Zona Azul desde este sábado y durante la semana grande del San Xoán

Zona Azul de Carballo AIC

La concejalía de Planificación Urbana, Mobilidade e Seguridade de Carballo ha suspendido la limitación de estacionar en la Zona Azul desde este sábado y hasta el domingo 28 (ambos inclusive), coincidiendo con la semana grande de las fiestas del San Xoán.

Durante estos nueve días, los conductores podrán estacionar libremente en la Zona Azul, sin límite de tiempo.

Asimismo, dentro de las medidas propuestas por la Policía Local para estas fechas, figura el establecimiento de vías de acceso alternativas para los residentes y usuarios de garajes en las calles que permanecerán cerradas durante las fiestas.

Dado que las atracciones y otras actividades de las fiestas se concentran en el Rego da Balsa, los aparcamientos recomendados para estas fechas son el situado junto al Centro Comercial Bergantiños y los del entorno del Pazo da Cultura.

En la zona de Rego da Balsa se podrán realizar cortes de tráfico en la calle Perú, coincidiendo con las grandes actuaciones programadas en ese ámbito. Además, para facilitar el ocio nocturno se podrá cerrar la rúa Estrela.

En cuanto al entorno de la Praza do Concello, centro de la mayor actividad festiva, se harán los cortes habituales coincidiendo con las procesiones y las grandes actuaciones nocturnas.