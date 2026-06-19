Las ‘Ondas Culturais’ resonarán en Carballo, con mucha presencia de talento local

Presentación de la programación cultural en Carballo Mar Casal

Música, cine, magia y libros centran la programación cultural de Carballo, que este año cambia de nombre y pasa a llamarse Ondas Culturais, debido principalmente al cambio de concepto y de formato derivado de las obras previstas en la Praza do Concello, donde se celebraban la mayoría de las propuestas.

Así lo indicaron este viernes durante la presentación del programa, con la participación del alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Cultura, Maruxa Suárez; el presidente de la Fundación Luís Calvo Sanz, Luciano Calvo; y las integrantes del grupo Do Rivés, Adri y Jenny Felpete, que forman parte de la programación. Así, las ‘Ondas Culturais’ resonarán con fuerza en todo el municipio, con destacada presencia del talento local.

Maruxa Suárez explicó que los cambios han obligado a diversificar la programación, por lo que las diferentes propuestas se repartirán por los barrios y parroquias del municipio, sumando un total de ocho escenarios. “Intentamos, buscar estas zonas non aleatoriamente, senón porque teñen un valor para para nós. Algunhas patrimonial, como pode ser o miradoiro de Santa Irene, e outras serían como o noso patrimonio industrial e algo que nos referencia como son os depósitos de Carballo”, indicó Maruxa Suárez.

En el programa habrá espacio para los distintos estilos, con conciertos de rock, pop, jazz, canción de autor, noches de cine, circo magia o espectáculos en familia, tal como subrayó la concejala de Cultura, quien agradeció la colaboración de la Rede Cultural y de la Diputación de A Coruña, además de la Fundación Luís Calvo Sanz y su presidente. En alusión a éste último, Maruxa Suárez destacó que “sempre que lle pedimos colaboración o fai desinteresadamente”.

El alcalde también agradeció la colaboración de Luciano Calvo, puesto que, dijo, la localidad precisa gente como él que esté “para todas aquelas iniciativas que van a redundar en que Carballo sexa unha onda cultural que resoe por toda a comarca e que irradie esa cultura”. Señaló, además, que el cambio de formato hace que continúen expandiendo la cultura por todo el territorio. “Carballo somos 18 parroquias, e creo que é moi interesante levar a cada unha das parroquias a cultura e e tamén a música, o entretemento e e a diversión co bo tempo do verán”, subrayó, además de incidir en la presencia de talento local en la programación.

En el cartel figuran dos citas destacadas, el 21 y el 28 de agosto, que harán cerrar el programa por todo lo alto. El 21 de agosto actuará la formación Do Rivés, una banda de la Costa da Morte con dos integrantes de Carballo que acompañaron en la rueda de prensa y realizaron una pequeña muestra con sus panderetas.

El grupo trabaja alrededor de la música tradicional gallega, desde una perspectiva contemporánea y respetuosa con la transmisión oral. La banda destaca por su fuerza colectiva, la presencia de la percusión de mano y una propuesta estética y sonora que busca conectar la tradición con el presente desde la emoción, el cuerpo y el baile.

Actuación de Adri y Jenni Felpete Mar Casal

En su primer álbum Contrabando, que acaba de estrenarse, el grupo trabaja sobre diferentes formas y sonoridades ligadas a la tradición de la Costa da Morte, incorporando también variantes dialectales y formas de cantar propias de la comarca. Adri y Jenny Felpete mostraron en primicia el disco en formato físico durante la presentación del programa, cuyas canciones se podrán escuchar en Carballo el 21 de agosto.

El día 28 para cerrar la programación está previsto el RockCarballo, que contará igualmente con talento de la propia localidad y de la comarca de la mano de Pablo Carballo, Mal Juicio y The Cerne. El programa cultural dará comienzo el día 12 de julio con Blues do País, un dúo que vuelve a Carballo cargado de música de calidad, en gallego, combinada con teatro, clown e improvisación.

Los sonidos gallegos más actuales llegarán el 23 de julio de la mano de Unto Vello, que también cuenta con un integrante de la Costa da Morte, Xabi Gómez (de Cee) que junto con Bieito Pereira forman uno de los proyectos más importantes de sonidos tradicionales gallegos. La formación fue finalista en los Martín Códax.

Precisamente, el 31 de agosto será el turno de Antía Muíño, galardonada en los Premios Martín Códax y mejor artista emergente en 2025, con raíces en Baio y Cee. El 6 de agosto la música seguirá de la mano de otra voz femenina, Sofía Espiñeira, creadora y artista multidisciplinar.

La programación cultural está destinada a todos los públicos, con propuestas muy diferentes y otros eventos alternativos. Así el 7 de agosto llegará a Carballo la Familia Caamagno y la orquesta do quince, uno de los grupos veteranos de la música en gallego. El jazz llegará de la mano de Manu Sija el 20 de agosto.

Los más pequeños tendrán su espacio el 17 de julio con el espectáculo Sempre Arriba, así como el 14 de agosto con la magia de Dani García. Además, las sesiones de cine llegarán a las distintas parroquias, mientras que la Praza dos Libros llegará entre el 9 y el 12 de julio.