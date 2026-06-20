Carballo vibra con música y bailes tradicionales en la Foliada de San Xoán

Foliada de San Xoán este sábado Raúl López Molina

La Praza do Concello de Carballo vivió este sábado una verdadera Foliada de San Xoán. Música y bailes tradicionales que recuerdan las fiestas de antaño y sirven para abrir de forma oficial las celebraciones patronales. De la mano de cinco agrupaciones locales, la Escola do Alpendre de Oza, AC Arume de Verdillo, AC Nemeth, AC San Campio de Cances y el Coro Aires de Bergantiños, ofrecieron varias piezas antes de que el público se sumase a la foliada libre en la plaza.

Las altas temperaturas de la jornada dieron paso a una tarde de temperatura agradable, donde ya no era necesario resguardarse del sol para disfrutar de la fiesta. Al rematar, estaba prevista la actuación del grupo Lorelia, antes conocido como Paracetafolk, que nacía a finales del año 2023, ganando el premio de Artista Emergente en los Premios Martín Códax de la Música 2025.

Aunque la Foliada fue el acto central del San Xoán, una hora antes de su comienzo, la música y el baile eran igualmente protagonistas en el Pazo da Cultura con la XII Gala de Baile de Salón e Ritmos Latinos de Bergantiños. Allí participaron un centenar de bailarines de la Asociación Xuvenil Arume de Verdillo, la Escola Deportiva de Bailes de Salón del Concello de Cabana y los colegios Fogar y Bergantiños de Carballo.

Foliada de San Xoán este sábado con la plaza llena Raúl López Molina

Exhibición de salsa, bachata, sonido cubano, pasodoble, rumba bolero, jive, bachatango, slowfoxtrot, samba, chachachá, free style y lady style sumaron un total de 24 bailes dirigidos por la profesora Patricia Fariña, donde quedó claro el talento de todos los participantes.

La música continuará siendo protagonistas este domingo con una nueva edición de la Festa da Música de la Diputación da Coruña, que trae a Carballo un concierto de Su Garrido Pombo, cantante, música y compositora gallega que abarca diferentes géneros con toques de bossa nova, folk, jazz y latin.

A las 20.00 horas presentará su último trabajo, “Traspielas”, con el nombre del lugar donde nació en el concello de Fornelos de Montes, que está inspirado en las composiciones y tradiciones de su villa natal. Carballo llega así a las vísperas de sus fiestas patronales, que ya se perciben desde hace días en el ambiente, con dos escenarios diferenciados, la Praza do Concello y Rego da Balsa.

Aquí también se dan los últimos retoques a la cachela que se prenderá en la noite meiga, tras la sardiñada popular que se realizará en el mismo escenario, para la que se espera una buena afluencia de gente.