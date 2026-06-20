El ámbito cultural y literario rinde tributo al “sabio” Cabeza Quiles

Homenaje a Cabeza Quiles en Espiral Maior Raúl López Molina

El ámbito cultural y literario rindió un emotivo homenaje este sábado al escritor e investigador recientemente fallecido, Fernando Cabeza Quiles, “o sabio”, como lo llamaban afectuosamente sus compañeros. El acto, que se llevó a cabo en la sede de Espiral Foro en Carballo llevaba, precisamente, el título de “O sabio de nós”.

En la iniciativa participaron un grupo de compañeros de la zona que compartieron con él muchos momentos y anécdotas hasta el pasado mes de mayo, cuando falleció repentinamente en un accidente mientras paseaba en bicicleta. Participaron en una mesa redonda el escritor y abogado Xosé Antonio Andrade, la filóloga Lucinda Andrade Cives, la profesora y escritora Tareixa Roca, el sociólogo Santiago Pazos y el escritor Fernando Cabeza Pereira (hijo del homenajeado), en un acto moderado por el director de Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello.

Los participantes recordaron al autor y coincidieron en elogiar la figura de Cabeza Quiles, tanto desde el ámbito profesional como por su faceta humana. Además, se realizó una exposición de todos los libros publicados por el autor a lo largo de más de 30 años y se realizó una lectura pública de su obra.

Fernando Cabeza Quiles, máxima autoridad en la toponimia del país y reconocido internacionalmente, deja un legado cultural, académico y literario que Carballo, Bergantiños y Galicia deben de poner en valor, tal como subrayaron sus compañeros. También era un asiduo colaborador en la actividad cultural de Espiral Maior Foro.

Por otra parte, el viernes en la misma sede de Espiral Maior Foro se llevó a cabo un recital antológico del poeta fisterrán Modesto Fraga, con una selección de su obra, que acaba de cumplir los 30 años. Estuvo acompañado de Fernán Vello y de Santiago Pazos.