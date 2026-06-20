La asociación Vieiro alerta del riesgo de los vapeadores los adolescentes

Vieiro impartió una charla sobre vapeadores EC

La Asociación Vieiro puso en marcha una nueva unidad didáctica centrada en la prevención del consumo de vapeadores con el alumnado de 1º de ESO, bajo el título “Sin Filtro”. La iniciativa, que se llevó a cabo en el CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco, incluyó una charla formativa en la que se abordaron los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo.

Esta nueva herramienta educativa nace con el objetivo de responder a una realidad cada vez más presente entre la juventud, proporcionando información actualizada y rigurosa sobre los efectos que estas sustancias pueden tener en la salud. Así, se fomenta la reflexión crítica y la adopción de hábitos de vida saludables.

Se analizaron cuestiones como la composición de los vapeadores, la presencia de nicotina y otras sustancias potencialmente adictivas, los riesgos para la salud o la influencia de la publicidad y las redes sociales en la normalización de su consumo, entre otras cosas. Esta unidad es una nueva actividad de la labor de prevención de Vieiro.