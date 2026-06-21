Comienza la semana grande del San Xoán, con el pregón y la música de Son Boleros

Concierto de Su Garrido en el Pazo da Cultura Raúl López Molina

La semana grande del San Xoán de Carballo ha llegado y estes lunes comienzan oficialmente las fiestas. Bombas de palenque y pasacalles a cargo del grupo Nemeth marcan el inicio de los festejos al mediodía.

Por la noche, a las 21.00 horas, dará comienzo el pregón de la mano de la ingeniera informática e investigadora Verónica Bolón Canedo, que centra su actividad en el desarrollo de nuevos métodos de Inteligencia Artificial (IA) que sean más éticos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La semana pasada recibió su último reconocimiento de la Real Academia Galega de Ciencias por su actividad investigadora.

Antes del pregón la música ya sonará en la plaza con el concierto del cuarteto de ritmos latinos Son Boleros (20.30 horas), que incorpora toques modernos a su estilo tradicional. La formación volverá a actuar al finalizar el pregón.

La música también fue protagonista este domingo en el Pazo da Cultura con una nueva edición de la Festa da Música de la Diputación da Coruña, que llevó a Carballo un concierto de Su Garrido Pombo, cantante, música y compositora gallega que abarca diferentes géneros con toques de bossa nova, folk, jazz y latin. Ayer presentó su último trabajo, “Traspielas”, con el nombre del lugar donde nació, en el concello de Fornelos de Montes.

Mañana martes llegará la noite meiga, con la tradicional cachela del San Xoán en Rego da Balsa, una réplica de la vieja estación de trolebuses, que será pasto de las llamas después de medianoche. Antes, tendrá lugar la popular sardiñada en el mismo espacio. El miércoles es el día grande del San Xoán, donde destacan la danza de cabezudos y el concierto de Baiuca.

El jueves 25, además de la programación lúdica y religiosa, habrá espacio para el público familiar. La compañía Desastronauts presentará su espectáculo “Circo expreso 2”, a partir de las 18.30 horas en el Parque do Anllóns. Pequeños y mayores disfrutarán de circo, trapecio y acrobacias.

El viernes 26 continúan las actividades para los más pequeños, con dos propuestas en la misma jornada. Por la mañana Brais das Hortas presenta su espectáculo en la Praza do Concello, a las 11.30 horas, y por la tarde, a partir de las 17.00, será el turno de Os Biosbardos. Por la noche llegará uno de los conciertos estelares de las fiestas, 9Louro, y verbena con el grupo Ráfaga.