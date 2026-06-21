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Carballo

Nace en Carballo un Espazo para a Muller, en la calle Perú

El establecimiento, dirigido por la matrona Irene Varela Veiga, está enfocado a la salud de la mujer 

Redacción
21/06/2026 21:34
Inauguración del Espazo para a Muller en Carballo
Inauguración del Espazo para a Muller en Carballo
Raúl López Molina
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La joven Irene Varela Veiga abrió este sábado el Espazo para a Muller, Veila, en la calle Perú de Carballo. 

Varela Veiga es matrona en el centro de salud de Muxía, por lo que compaginará su actividad con este nuevo negocio, que está enfocado a la salud de las mujeres, atendiendo a las necesidades que plantean en las consultas. Así, se abordarán aspectos clínicos, y también el bienestar de la mujer. 

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