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Diario de Ferrol

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Carballo

Centos de cachelas arderán esta noite pola Costa da Morte, máis de 800 soamente en Carballo

A réplica da vella estación de trolebuses arderá na noite meiga en Rego da Balsa 

Redacción
22/06/2026 22:56
A réplica da estación de trolebuses arderá na cachela de Carballo
A réplica da estación de trolebuses arderá na cachela de Carballo
Mar Casal
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Centos de cachelas arderán esta noite ao longo de toda a Costa da Morte. Delas, máis de 800 corresponden a Carballo, aínda que en realidade serán moitas máis, xa que hai xente que non realiza as comunicacións previas. A Policía Local de Carballo recibía onte pola mañá máis dun cento de solicitudes, que se suman ás das xornadas anteriores. 

As cacharelas van acompañadas na maioría dos casos das súas respectivas barbacoas, coas sardiñas como principais protagonistas, acompañadas tamén de churrasco e chourizos. Onte non había sardiñas nas prazas por coincidir a luns, pero está previsto que hoxe se nutran en todas partes as capturas frescas. A semana pasada os prezos rondaban os 8 euros no mercado de Carballo, e agárdanse unha cifra similar para esta xornada. 

No mesmo edificio este luns as carnicerías despachaban moita costela de porco, chourizos e panceta para as churrascadas desta noite. En Rego da Balsa celébrase a tradicional sardiñada a partir das nove da noite, a 12 euros a ración. Tamén haberá costela e chourizos ao mesmo prezo, acompañados de pan doado polas panaderías locais (Alfonso, Añón, Cancela, Élida Mesejo, Forno Novo, Garcos, Muíño, Seoane, Nuria e PanIgnacio) e o patrocinio de Todo Lar. 

O churrasco acompañará ás sardiñadas na noite de San Xoán
O churrasco acompañará ás sardiñadas na noite de San Xoán
Mar Casal

A orquestra Compostela será a encargada de poñer a música no mesmo lugar ata a medianoite. As doce, na “hora bruxa”, prenderase a gran cachela municipal, deseñada de novo polo carballés Maximino Pazos, que sempre se inspira en edificios emblemáticos de Carballo, con materiais doados por Pinturas Kromo. Este ano é unha homenaxe ao histórico trolebús, que unía Carballo coa cidade da Coruña. 

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