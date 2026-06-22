La Xunta da luz verde al trazado de la primera fase de la variante de Carballo

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación Mar Casal

El Consello da Xunta dio este lunes luz verde al proyecto de trazado de la futura variante de Carballo, una infraestructura largamente demandada que supondrá una inversión superior a los 22 millones de euros y que permitirá desviar buena parte del tráfico pesado que actualmente atraviesa la trama urbana del municipio.

La aprobación definitiva del proyecto de trazado implica la declaración de utilidad pública de la actuación, lo que permitirá continuar con la redacción del proyecto constructivo de la futura obra, para la que aún no se han establecido plazos concretos.

La nueva carretera tendrá como principal objetivo conectar de forma directa el polígono industrial de Bértoa y la zona norte de Carballo con las carreteras hacia Santiago y Ordes, evitando el paso de vehículos de mercancías por el centro.

Una conexión estratégica para el polígono

La variante se desarrollará por el sector sureste del núcleo urbano y funcionará como una nueva vía de circunvalación capaz de captar los tráficos de medio y largo recorrido procedentes del polígono de Bértoa y de la zona norte del municipio. La infraestructura permitirá enlazar la AC-552, el acceso este de la AG-55, la carretera AC-413 y la vía provincial DP-1914, facilitando las conexiones con Santiago de Compostela, Ordes.

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Según destaca la Xunta, la actuación ofrecerá una salida más directa al polígono industrial, responsable de una parte importante de la actividad económica y de la movilidad diaria de Carballo. Al mismo tiempo, reducirá notablemente la presencia de camiones y vehículos pesados en zonas especialmente sensibles del casco urbano.

Entre los espacios que se verán beneficiados por la disminución del tráfico destacan el entorno del instituto Alfredo Brañas, el CEIP Fogar y el complejo deportivo municipal, áreas por las que actualmente circulan numerosos vehículos de mercancías.

Más de 3,6 kilómetros de nuevo trazado

Como ya se informó hace unos meses, el proyecto contempla la construcción de una carretera de nueva planta con una longitud total superior a los 3,6 kilómetros y diseñada para una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. La variante estará dividida en dos tramos diferenciados.

El primero tendrá una longitud aproximada de 2,85 kilómetros y conectará la AC-413 con la glorieta ya existente en la AC-552. El segundo tramo, de unos 800 metros, enlazará la DP-1914 con una nueva glorieta situada en la AC-413. La sección tipo estará formada por dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho, acompañados de arcenes de 1,5 metros y bermas de un metro a cada lado. La nueva vía estará vallada en todo su recorrido y no dispondrá de accesos directos desde propiedades o caminos colindantes, concentrándose las conexiones exclusivamente en las glorietas previstas.

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Uno de los elementos más destacados del proyecto será la construcción de un viaducto de 340 metros de longitud sobre el río Anllóns, una de las estructuras más relevantes de toda la actuación. A ello se sumarán dos pasos superiores sobre la propia variante en el tramo comprendido entre la AC-413 y la AC-552, además de un paso inferior situado entre la DP-1914 y la AC-413, con unas dimensiones interiores de 10 metros de ancho y 4,5 metros de altura.

El proyecto también contempla la ejecución de un muro de contención en la conexión final con la AC-552 y la construcción de una estructura específica para el rego Añón, mediante un marco de hormigón de seis metros de ancho por tres metros y medio de altura.

Los estudios de tráfico incluidos en el proyecto estiman que en el horizonte de 2045 la intensidad media diaria oscilará entre los 8.747 y los 11.360 vehículos al día, dependiendo del tramo considerado.