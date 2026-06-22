Sofán celebrará el 4 de julio la primera Festa do Socio de la asociación de pensionistas y jubilados

Comida de la asociación de pensionistas y jubilados de Sofán Raúl López

La Asociación Local de Pensionistas e Xubilados de Sofán celebrará el próximo sábado 4 de julio su primera Festa do Socio, una iniciativa con la que la entidad busca fomentar la convivencia y reforzar los lazos entre sus integrantes. La cita tendrá lugar a partir de las 14 horas en las instalaciones del CEIP A Gándara, donde los asistentes podrán disfrutar de una jornada gastronómica y de encuentro social.

El menú estará compuesto por pulpo, churrasco, postre y bebida, con un precio de 40 euros para las personas asociadas y de 45 euros para quienes no formen parte de la entidad. La organización espera una buena participación en una jornada que combinará gastronomía, convivencia y ambiente festivo, en una iniciativa que pone en valor el papel activo de las personas mayores en la vida social de la parroquia de Sofán.