La antigua Cámara Agraria de Carballo será derribada después del verano

El edificio de la Cámara Agraria de Carballo que será demolido en los próximos meses EC

Comienza la cuenta atrás para el derribo de la antigua Cámara Agraria de Carballo, que desaparecerá del paisaje carballés después del verano. La Xunta de Galicia sacó este mes a licitación las obras de demolición del inmueble situado en la avenida Milagrosa, una actuación valorada en 67.417 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de junio. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución será de tres meses, por lo que el derribo está previsto para después del verano.

El proyecto llega después de que el Concello de Carballo concediese a principios de marzo la correspondiente licencia urbanística, un trámite que despejó el camino para la desaparición definitiva de una construcción que lleva años abandonada y que se ha convertido en una de las imágenes más visibles del deterioro urbano en el barrio de A Milagrosa.

El edificio de la antigua Cámara Agraria desaparecerá por fin del paisaje urbano carballés Más información

La actuación contempla la demolición completa del edificio, levantado en 1958 y con más de 300 metros cuadrados construidos repartidos en tres plantas. Según la memoria técnica elaborada por la Xunta, el inmueble presenta un avanzado estado de deterioro derivado de décadas sin uso ni mantenimiento, con daños generalizados en cubiertas, forjados, carpinterías, revestimientos e instalaciones.

Antes del derribo será necesario desconectar los distintos servicios existentes y retirar de forma controlada diversos elementos constructivos, incluida la cubierta de fibrocemento, siguiendo las medidas de seguridad y gestión ambiental establecidas en la normativa vigente. La intervención permitirá liberar un espacio de gran valor urbano en uno de los puntos más transitados del barrio de A Milagrosa.

La retirada del edificio abandonado supondrá una mejora significativa del entorno tanto desde el punto de vista estético como funcional, eliminando un inmueble sin uso que desde hace años genera una imagen de degradación en una zona muy frecuentada del barrio carballés.

Además de recuperar la calidad visual del entorno, la actuación abrirá la puerta a futuros usos para una parcela situada en una ubicación estratégica dentro del barrio. El solar está clasificado por el Plan Xeral de Ordenación Municipal como suelo urbano consolidado destinado a equipamientos sociales y asistenciales.