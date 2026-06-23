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Carballo

La USC y Un Paso Máis impulsan prácticas para estudiantes de Pedagogía en Carballo

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla tanto prácticas curriculares como extracurriculares 

Redacción
23/06/2026 11:58
Representantes de Un Paso Máis y de la USC durante la firma del acuerdo
Representantes de Un Paso Máis y de la USC durante la firma del acuerdo
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La Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Agrupación Deportiva Un Paso Máis han formalizado un convenio de cooperación educativa que permitirá al alumnado del Grado en Pedagogía realizar prácticas académicas externas en las instalaciones que la entidad gestiona en Carballo. 

El acuerdo, firmado por la vicerrectora de Ordenación Académica y Oferta Formativa de la USC, María de los Reyes Laguna Francia, y la presidenta de la Agrupación Deportiva Un Paso Máis, Banesa Martínez Rodríguez, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla tanto prácticas curriculares como extracurriculares. 

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La iniciativa busca reforzar la conexión entre la formación universitaria y la realidad profesional, facilitando que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su etapa académica en un entorno de trabajo real. El objetivo es favorecer el desarrollo de competencias profesionales, mejorar la empleabilidad del alumnado y potenciar su capacidad de emprendimiento. 

Las prácticas se desarrollarán en los espacios gestionados por Un Paso Máis en el municipio carballés. Además, el colectivo colaborará con la universidad mediante la participación de profesionales especializados en aquellas actividades docentes de carácter teórico-práctico que resulten necesarias durante el desarrollo del programa formativo. 

El convenio también establece un sistema de seguimiento y tutorización para garantizar la calidad de la experiencia. Cada estudiante contará con un tutor académico designado por la USC y con un tutor externo nombrado por la entidad colaboradora, que supervisarán conjuntamente el desarrollo de las prácticas.

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