Carballo honra a su patrón con una jornada llena devoción, música y animación

Carballo celebra el día grande de sus fiestas patronales, en una jornada con mucha música y animación en las calles. Después de la resaca de la noche de San Xoán, el día del patrón empezó a media mañana con pasacalles a cargo de la Banda Municipal de Gaitas, el Grupo de Gaitas de la AC San Campio de Cances y el Grupo de Gaitas de la AC Arume.

Después tuvo lugar la misa solemne en la iglesia parroquial, cantada por la Coral de Bergantiños, con procesión acompañada por la Banda de Música de Cee, que ofrece un concierto el atrio de la iglesia. Este fue además el primer año en el que Daniel Pérez, alcalde de Carballo, presidió los actos solemnes y realizó la tradicional ofrenda al patrón.

Esta tarde, antes de que comiencen las actuaciones nocturnas, habrá una danza de cabezudos por las calles a partir de las 19.30 horas. Se trata de piezas propiedad del Concello, utilizadas ya en décadas pasadas. En 2025 se rescataron por primera vez para animar el San Xoán, encargándose de ellas las asociaciones de danza y música tradicional del municipio. Ya a las 23 horas llegará a la Praza do Concello uno de los conciertos más esperados de las fiestas, el de Baiuca. El músico presenta un proyecto pionero en fusionar la música tradicional gallega con electrónica de vanguardia, convirtiéndose en un fenómeno cultural y musical. La orquesta Panorama City será la encargada de cerrar la noche, con una verbena a partir de las 00.30 horas.