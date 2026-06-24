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Carballo

Exitosa tercera edición del torneo escolar de ajedrez en Carballo

Victoria para Roi Bello en la categoría sub-8, en la que el también carballés Teo Fernández fue el quinto clasificado

Redacción
24/06/2026 20:15
Torneo de ajedrez en el pabellón Carballo Calero
Torneo de ajedrez en el pabellón Carballo Calero
RaÃºl LÃ³pez Molina
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 El pabellón Carballo Calero acogió el pasado fin de semana la tercera edición del torneo escolar de ajedrez Concello de Carballo, correspondiente a la cuarta prueba del XIX Circuito de Promoción de la Federación Galega. Participaron 80 jugadores de toda Galicia repartidos en cuatro categorías: sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14. 

Hubo trofeos para los cinco primeros clasificados de cada categoría y para el mejor local. 

En sub-14 el triunfo fue para Marco Marcote (A Coruña), seguido de Iván Martínez (Lucena), Andrés Cababelos (EXP), Mateo Carrillo (Oroso) e Iago Sánchez (ETX Coruña). El mejor local fue Marcos Tasende. 

En sub-12 se impuso Telmo Vicente (Rianxo), seguido de Xoel Roo (Marquiño), Mateo Rey (Lucena), Martín Flavio Pérez (XOU) y Noa Couñago (EXP). Martina Ferreira fue la mejor entre los locales. 

En sub-10 ganó Pablo Lomba (Laroca), seguido de Nuno Moro (Coruña CA), Álvaro Freijeiro (CX Fontecarmoa), Rafael López (Xou) y Liam Puceiro (CX Fontecarmoa), siendo el mejor local Oliver Bolón. 

Finalmente, en sub-8 el triunfo fue para el carballés Roi Bello, seguido de Asier Cores (CX Fontecarmoa), Sabina Taboada (Mos), Eduardo Peña (Arteixo) y el carballés Teo Fernández. El mejor local fue Simón Esmorís. 

En la entrega de premios estuvieron el presidente del club O Toque Xiria Carballo, Javier Teixeira, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro. Hubo regalos para los participantes, como balones, palas, mochilas, dragones, cartas de la suerte, tableros, lotes de conservas, cestas de frutas, smartwatch, consolas retro o tablets. El club organizador agradece el apoyo del Concello, Carballo Deporte, Turismo Carballo, Conservas Calvo, Sector Vending, Todo Lar, Frutas Fondo y Galichess. 

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