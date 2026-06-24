Exitosa tercera edición del torneo escolar de ajedrez en Carballo
Victoria para Roi Bello en la categoría sub-8, en la que el también carballés Teo Fernández fue el quinto clasificado
El pabellón Carballo Calero acogió el pasado fin de semana la tercera edición del torneo escolar de ajedrez Concello de Carballo, correspondiente a la cuarta prueba del XIX Circuito de Promoción de la Federación Galega. Participaron 80 jugadores de toda Galicia repartidos en cuatro categorías: sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14.
Hubo trofeos para los cinco primeros clasificados de cada categoría y para el mejor local.
En sub-14 el triunfo fue para Marco Marcote (A Coruña), seguido de Iván Martínez (Lucena), Andrés Cababelos (EXP), Mateo Carrillo (Oroso) e Iago Sánchez (ETX Coruña). El mejor local fue Marcos Tasende.
En sub-12 se impuso Telmo Vicente (Rianxo), seguido de Xoel Roo (Marquiño), Mateo Rey (Lucena), Martín Flavio Pérez (XOU) y Noa Couñago (EXP). Martina Ferreira fue la mejor entre los locales.
En sub-10 ganó Pablo Lomba (Laroca), seguido de Nuno Moro (Coruña CA), Álvaro Freijeiro (CX Fontecarmoa), Rafael López (Xou) y Liam Puceiro (CX Fontecarmoa), siendo el mejor local Oliver Bolón.
Finalmente, en sub-8 el triunfo fue para el carballés Roi Bello, seguido de Asier Cores (CX Fontecarmoa), Sabina Taboada (Mos), Eduardo Peña (Arteixo) y el carballés Teo Fernández. El mejor local fue Simón Esmorís.
En la entrega de premios estuvieron el presidente del club O Toque Xiria Carballo, Javier Teixeira, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro. Hubo regalos para los participantes, como balones, palas, mochilas, dragones, cartas de la suerte, tableros, lotes de conservas, cestas de frutas, smartwatch, consolas retro o tablets. El club organizador agradece el apoyo del Concello, Carballo Deporte, Turismo Carballo, Conservas Calvo, Sector Vending, Todo Lar, Frutas Fondo y Galichess.