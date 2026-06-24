La criminalidad echa el freno en Carballo con una reducción del 18% de los delitos en el primer trimestre

Los mensajes suplantando la identidad suelen ser uno de los métodos más usados por los estafadores informáticos Archivo

Carballo comenzó 2026 con una notable mejoría en los indicadores de seguridad. Los datos del balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior reflejan que el número total de infracciones penales registradas en el municipio durante el primer trimestre del año descendió un 17,9% respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 347 a 285 delitos.

La reducción afecta tanto a la criminalidad convencional como a la ciberdelincuencia, dos ámbitos que venían mostrando una tendencia creciente en los últimos años. En concreto, los delitos convencionales bajaron un 16%, al pasar de 256 a 215 hechos conocidos, mientras que los ciberdelitos descendieron un 23,1%, pasando de 91 a 70 casos.

Uno de los descensos más destacados se registra en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que pasan de diez casos a solo tres, lo que supone una caída del 70%. También disminuyen los robos con fuerza en domicilios, que pasan de diez a nueve denuncias (-10%), y el resto de la criminalidad convencional, que baja un 19,2%, de 182 a 147 infracciones.

En cambio, algunos indicadores permanecen estables. Los delitos contra la libertad sexual se mantienen en dos casos, sin que se registren agresiones sexuales con penetración. Tampoco varían los robos con violencia e intimidación, con cuatro denuncias en ambos ejercicios, ni los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones, que continúan en trece. Las sustracciones de vehículos permanecen igualmente en dos casos. Los hurtos son la única categoría relevante que experimenta un ligero aumento, pasando de 43 a 44 denuncias, un incremento del 2,3%.

La mejora también alcanza al ámbito digital. Las estafas informáticas, que continúan siendo el principal ciberdelito registrado en el municipio, pasan de 79 a 64 casos, una reducción del 19%. Más pronunciado es el descenso de otros ciberdelitos, que caen de doce a seis denuncias, un 50% menos. La evolución de Carballo destaca también en el contexto gallego entre los municipios de tamaño similar. Mientras Ames registra un incremento de la criminalidad del 38,7% y Vilagarcía de Arousa aumenta un 7,5%, Carballo reduce los delitos casi un 18 por ciento.

Solo Narón presenta una bajada superior, con un descenso del 21,7%. Por detrás de Carballo se sitúan Arteixo (-13,7%), Oleiros (-8,5%) y Culleredo (-5,4%). Estos datos sitúan al municipio carballés entre los que más han conseguido reducir la actividad delictiva en Galicia durante los tres primeros meses del año.

En términos absolutos, Carballo contabilizó 62 delitos menos que en el primer trimestre de 2025. La combinación de la caída de la delincuencia convencional y el descenso de las estafas informáticas permite al municipio iniciar el año con uno de los mejores comportamientos estadísticos de su entorno.

Aunque los datos corresponden únicamente a los tres primeros meses de 2026 y todavía deben consolidarse a lo largo del ejercicio, el balance del Ministerio del Interior refleja una evolución positiva de la seguridad ciudadana en el principal núcleo urbano de la Costa da Morte, que sigue manteniéndose lejos de los niveles de criminalidad de las grandes áreas metropolitanas gallegas