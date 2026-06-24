Más de 1.700 personas cerraron el curso de las actividades deportivas dirigidas en Carballo

Clase de aquagym en la piscina Vila de Noia de Carballo Cedida

El Concello de Carballo clausuró el curso 2025-2026 de las actividades municipales dirigidas del área de deportes en la piscina y en el complejo deportivo Vila de Noia, que contaron con más de 1.700 participantes.

Las actividades se clausuraron justo antes del inicio de las fiestas. Un total de 700 personas han participado en la gimnasia y el ejercicio físico adaptado para mayores.

Otro de los éxitos de la programación es la escuela de natación infantil, con más de 600 participantes. Esta escuela, para niños de 4 a 12 años, cumple 38 años de trayectoria Por otro lado, este año se recuperó la natación para bebés. Destacan también las clases de aquagym para adultos. El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro, asistieron a la clausura de la escuela de natación.