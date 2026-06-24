Saltos sobre el fuego en la noche de San Xoán

Un grupo de jóvenes saltando la hogura en el barrio de San Cristovo de Carballo Mar Casal

No hay noche de San Xoán en la que no se cumpla el tradicional rito de saltar la hoguera. En Carballo siempre se cumple con este ritual en las cachelas del san Cristovo una vez el reloj ya ha marcado la medianoche.

Este rito ancestral de purificación y protección contra los malos espíritus tiene sus normas, ya que la tradición marca que el número de saltos debe ser impar. En Galicia lo tradicional es saltar nueve veces (o siete, en alguns zonas), al grito de ¡Meigas fóra!