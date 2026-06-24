Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Saltos sobre el fuego en la noche de San Xoán

Muchos cumplieron con el rito ancestral en esta mágica celebración

Redacción
24/06/2026 00:57
Cachela en el San Cristovo carballés (3)
Un grupo de jóvenes saltando la hogura en el barrio de San Cristovo de Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

No hay noche de San Xoán en la que no se cumpla el tradicional rito de saltar la hoguera. En Carballo siempre se cumple con este ritual en las cachelas del san Cristovo una vez el reloj ya ha marcado la medianoche.

Este rito ancestral de purificación y protección contra los malos espíritus tiene sus normas, ya que la tradición marca que el número de saltos debe ser impar. En Galicia lo tradicional es saltar nueve veces (o siete, en alguns zonas), al grito de ¡Meigas fóra!

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cachela en el San Cristovo carballés (3)

Saltos sobre el fuego en la noche de San Xoán
Redacción
Cachela del San Xoán carballés (20)

Gran ambiente en una noche de San Xoán con cachelas, sardiñadas y calor
Redacción
El edificio de la Cámara Agraria de Carballo que será demolido en los próximos meses

La antigua Cámara Agraria de Carballo será derribada después del verano
A. Pérez Cavolo
Representantes de Un Paso Máis y de la USC durante la firma del acuerdo

La USC y Un Paso Máis impulsan prácticas para estudiantes de Pedagogía en Carballo
Redacción