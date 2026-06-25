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Día del Sacramento en Carballo
Carballo

Los actos del Sacramento se trasladaron al atrio de la iglesia debido a las intensas lluvias

San Xoán carballés

Redacción
25/06/2026 19:15

La intensa tormenta de lluvia caída durante la mañana en Carballo impidió la celebración de la tradicional procesión del Santísimo Sacramento, en el segundo día grande de las fiestas de San Xoán. 

Tras la misa en la iglesia parroquial, los actos se trasladaron al exterior.

La lluvia deslució así una de las jornadas más espectaculares del San Xoán, pues los altares florales estaban preparados para recibir a la procesión. 

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