Rock, tecno, trap gallego y música de verbena, la noche del viernes en Carballo

Circo en el Parque del Anllóns Mar Casal

Las fiestas del San Xoán de Carballo llegan a su ecuador con un completo programa para el fin de semana. Este viernes estará dedicado a los más pequeños, con varias actividades durante la jornada, aunque por la noche vuelven las actuaciones estelares. Se celebra la Festa do Apego en esta jornada, y Brais das Hortas actuará en la Praza (11.30 horas). A las 17.00, en el mismo lugar el espectáculo “Xogos do Mundo”, de Os Biosbardos.

En el plano litúrgico, habrá misa a las 12.30 horas en honor de la Virgen del Carmen, cantada por la Coral de Bergantiños, y a continuación, procesión acompañada de la Banda Municipal de Gaitas.

Por la noche, la música será la protagonista con los conciertos de Tito Ramírez (21.30), conocido como el rockero tropical que rescata ritmos de mediados del siglo XX; Joe Crepúsculo (23.00), también llamado el "trovador techno" como se titula uno de sus discos; y culminará con el joven 9Louro, a las 00.30 en la Praza do Concello, que vibrará con la joven promesa sobre el escenario, donde sonará trap gallego.

Atracciones en Rego da Balsa Mar Casal

Al finalizar, sobre la 1.30 horas, la fiesta se traslada a Rego da Balsa con la verbena del grupo Ráfaga, que pondrá a todos a bailar. El sábado seguirá la fiesta con el Festival Rockin como gran reclamo.

El tiempo será uno de los grandes condicionantes de la jornada, por lo que todos miran al cielo para que el agua no arruine la fiesta. Este jueves hubo que suspender la procesión del Santísimo Sacramento, aunque por la tarde el tiempo dio una tregua y el Parque do Anllóns acogió el espectáculo “Circo expreso 2”, de la compañía Desastronauts, con circo, espectáculo aéreos con trapecio y telas, que hicieron disfrutar al público en familia.

En la noche del San Xoán las lluvias también hicieron un paréntesis para dar paso a la primera actuación estelar, Baiuca, con colaboraciones de lujo como Antía Muíño, que hizo vibrar a los presentes. Fusión de la música tradicional gallega con sonidos electrónicos, que llenaron la Praza do Concello en una noche para recordar. Al finalizar, la música se trasladó a Rego da Balsa para disfrutar con la orquesta Panorama City.

Concierto de Baiuca Mar Casal

Por otra parte, la Concejalía de Servicios Sociales puso en marcha desde ayer un Punto Morado para disfrutar de unas fiestas seguras. En el vehículo se ofrecen una serie de servicios como la atención prioritaria ante violencias machistas y agresiones sexuales, con un espacio de apoyo directo; prevención de la sumisión química, en colaboración con Vieiro; atención ante delitos de odio y situaciones de vulnerabilidad; punto de seguridad para menores por si quedan solos; información y carga gratuita de móviles, entre otras cosas.