Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La lluvia impide la procesión del Santísimo Sacramento en Carballo

Los Satélites, en la Praza do Concello, y Última Legión, en el Rego da Balsa, se encargarán de las verbenas de este jueves

Redacción
25/06/2026 12:29
Misa del Sacramento en Carballo (24)
En lugar de procesión hubo un acto en el atrio de la iglesia
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras cerrar el día principal del San Xoán carballés con el concierto de Baiuca y la verbena con la orquesta Panorama City, las fiestas llegan este jueves a su segundo día grande, dedicado al Santísimo Sacramento. Arte floral, emoción y tradición se dan la mano en una jornada en la que las calles se cubren de espectaculares altares y alfombras florales al paso de la procesión. El problema ha sido la intensa lluvia, que no ha permitido celebrar la procesión y los actos se han concentrado en el atrio de la iglesia.

La misa solemne en honor al Santísimo Sacramento se celebró en la iglesia parroquial, cantada por el Coro Aires de Bergantiños. La intensa lluvia caída no permitió la salida en procesión, acompañada por la Banda de Música de As Pontes, pero los actos se celebraron en el atrio de la iglesia.

Misa del Sacramento en Carballo (34)
Los altares florales estaban preparados para recibir la procesión
Mar Casal

Las celebraciones se retoman por la tarde, con la actuación de la compañía Desastronauts, con el espectáculo ‘Circo expreso 2’, que incluye circo, aéreos con trapecio y telas y mucha diversión. Será a las 18.30 horas en el parque do Anllóns.

 La verbena se lleva a cabo en dos escenarios. A las 20.00 horas será el turno para Los Satélites en la Praza do Concello; a partir de las 23.15 horas, para Última Legión en Rego da Balsa. Son dos formaciones que ya han pasado con éxito por el San Xoán. 

Hablar de Los Satétiles es hacerlo de historia viva de la verbena. Se trata de una orquesta internacional, entre las más populares y prestigio de Galicia, representativa de A Coruña. Con más de setenta años de historia, es una excelente muestra del desempeño musical de solera, con un amplio repertorio y variedad de estilos para el gran público. 

Tomará el relevo Última Legión en el Rego da Balsa a partir de las 23.15 horas. Para hablar de la Última Legión es indispensable referirse a Alex González, fundador en el año 2007 de un proyecto a caballo entre una orquesta y una banda tributo al pop rock de todos los tiempos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Misa del Sacramento en Carballo (24)

La lluvia impide la procesión del Santísimo Sacramento en Carballo
Redacción
Los mensajes suplantando la identidad suelen ser uno de los métodos más usados por los estafadores informáticos

La criminalidad echa el freno en Carballo con una reducción del 18% de los delitos en el primer trimestre
A. Pérez Cavolo
Los carballeses celebran el día grande de sus fiestas patronales con mucha devoción, música y animación en las calles

Daniel Pérez: “Santo patrón, pídoche que Carballo siga sendo un lugar de oportunidades”
Redacción
Torneo de ajedrez en el pabellón Carballo Calero

Exitosa tercera edición del torneo escolar de ajedrez en Carballo
Redacción