En lugar de procesión hubo un acto en el atrio de la iglesia Mar Casal

Tras cerrar el día principal del San Xoán carballés con el concierto de Baiuca y la verbena con la orquesta Panorama City, las fiestas llegan este jueves a su segundo día grande, dedicado al Santísimo Sacramento. Arte floral, emoción y tradición se dan la mano en una jornada en la que las calles se cubren de espectaculares altares y alfombras florales al paso de la procesión. El problema ha sido la intensa lluvia, que no ha permitido celebrar la procesión y los actos se han concentrado en el atrio de la iglesia.

La misa solemne en honor al Santísimo Sacramento se celebró en la iglesia parroquial, cantada por el Coro Aires de Bergantiños. La intensa lluvia caída no permitió la salida en procesión, acompañada por la Banda de Música de As Pontes, pero los actos se celebraron en el atrio de la iglesia.

Los altares florales estaban preparados para recibir la procesión Mar Casal

Las celebraciones se retoman por la tarde, con la actuación de la compañía Desastronauts, con el espectáculo ‘Circo expreso 2’, que incluye circo, aéreos con trapecio y telas y mucha diversión. Será a las 18.30 horas en el parque do Anllóns.

La verbena se lleva a cabo en dos escenarios. A las 20.00 horas será el turno para Los Satélites en la Praza do Concello; a partir de las 23.15 horas, para Última Legión en Rego da Balsa. Son dos formaciones que ya han pasado con éxito por el San Xoán.

Hablar de Los Satétiles es hacerlo de historia viva de la verbena. Se trata de una orquesta internacional, entre las más populares y prestigio de Galicia, representativa de A Coruña. Con más de setenta años de historia, es una excelente muestra del desempeño musical de solera, con un amplio repertorio y variedad de estilos para el gran público.

Tomará el relevo Última Legión en el Rego da Balsa a partir de las 23.15 horas. Para hablar de la Última Legión es indispensable referirse a Alex González, fundador en el año 2007 de un proyecto a caballo entre una orquesta y una banda tributo al pop rock de todos los tiempos.