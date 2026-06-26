El alcalde de Carballo transmite su solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha trasladado un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos registrados en el país, expresando su cercanía con todas las personas afectadas por esta situación.

El regidor quiso hacer extensivo este mensaje a la comunidad venezolana residente en el municipio, una de las más numerosas de la comarca, mostrando su respaldo a quienes viven con preocupación la evolución de los acontecimientos y mantienen a familiares y amigos en las zonas afectadas.

El alcalde concluyó su mensaje enviando un abrazo a todas las familias afectadas y reiterando el compromiso de Carballo con los valores de solidaridad y apoyo mutuo ante cualquier emergencia humanitaria.