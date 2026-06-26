El edificio de entidades será el “alma social de Carballo”

Presentación del proyecto a las entidades sociales Mar Casal

El pleno de Carballo debatirá el próximo lunes uno de los acuerdos más importantes del mandato y, según el propio gobierno local, uno de los proyectos más ambiciosos de la historia reciente del municipio: la aprobación del convenio con la Fundación Amancio Ortega para financiar la construcción del futuro edificio de entidades sociales, una infraestructura que recibirá una aportación de 7,8 millones de euros y que aspira a convertirse en el "alma social de Carballo" y de toda la comarca.

El asunto se tratará en la sesión plenaria después de haber sido dictaminado por unanimidad en la comisión informativa de Facenda. El alcalde, Daniel Pérez, destacó ese respaldo inicial como una muestra de “altura de miras” de la corporación ante una actuación que considera estratégica. “Cando hai unha actuación tan importante, todos debemos remar no mesmo sentido”, señaló.

La firma oficial del convenio está prevista para el 9 de julio. A partir de ese momento, el Concello iniciará la tramitación administrativa para poder licitar la obra. Aunque el proyecto está ya muy avanzado, deberá ser entregado, revisado y aprobado antes de redactar los pliegos. La previsión es que la construcción pueda comenzar en torno a abril o mayo del próximo año y que el edificio esté terminado hacia finales de 2028, siempre que no surjan imprevistos en la licitación o en la ejecución.

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Pérez subrayó que se trata de la inversión más alta de la historia de Carballo y agradeció la implicación de la Fundación Amancio Ortega, que, según explicó, entendió el alcance social, comarcal y supracomarcal del proyecto. El regidor destacó que la iniciativa no nace “desde un despacho”, sino de un proceso de escucha con las asociaciones. “Este edificio é a resposta a ese proceso de escoita”, afirmó.

El concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, recordó que el proyecto fue redactado por LCG Arquitectura, con Fernando Eiroa y Jorge García, ganadores del concurso de ideas convocado por el Concello. La propuesta partió de un programa elaborado con la participación del tejido asociativo, por lo que el diseño responde a las necesidades planteadas por las entidades sociales.

Vai ser un edificio con alma, o centro do voluntariado, dos coidados, da xustiza social e da igualdade. Maica Ures, concejala de Servizos Sociais

La entrada de la Fundación permitirá mejorar la idea inicial, tanto en calidad arquitectónica como en accesibilidad. Seoane explicó que se busca un edificio versátil, capaz de evolucionar con el tiempo y adaptarse a un movimiento asociativo dinámico. La actuación no se limitará al inmueble, sino que incluirá también la mejora urbanística del entorno, con una nueva plaza y la reorganización de la calle Darwin. Todo ello se enmarca en una zona especialmente vinculada a la atención social, próxima al centro de salud, escuelas infantiles, centro de día, residencia, servicios sociales, UCA y atención temprana.

La concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, definió el futuro inmueble como mucho más que un edificio. “Vai ser un edificio con alma, o centro do voluntariado, dos coidados, da xustiza social e da igualdade. Vai ser a alma social de Carballo”, señaló.

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En el edificio tendrán espacio entidades como Cruz Roja, Vieiro, Un paso máis, la Asociación contra el Cáncer, Afaber e Íntegro, además del Centro de Información á Muller. Ures destacó especialmente la importancia del futuro centro de día para personas con alzhéimer y otras demencias, una necesidad que calificó de “imperiosa” por la escasez de recursos especializados y por la carga que supone para las familias desplazarse a otros municipios.

La concejala explicó que el centro podrá alcanzar un máximo de 40 plazas, según establece la normativa, y que la intención es que puedan ser públicas para ofrecer apoyo y conciliación a las familias. También puso el foco en el nuevo espacio del CIM, que busca humanizar la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y a sus hijos e hijas, alejándose de entornos excesivamente burocráticos o fríos.

Vai ser un referente e estará absolutamente á vangarda en benestar social Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Uno de los elementos diferenciales será la convivencia entre entidades y el uso compartido de recursos. El gobierno local considera que reunir en un mismo edificio a asociaciones que actualmente están dispersas por distintos locales permitirá generar sinergias, mejorar la atención y favorecer economías de escala. Los espacios comunes estarán pensados para actividades conjuntas, formación, trabajo en red y colaboración entre colectivos.

El modelo de gestión será también singular. Según explicó el alcalde, no se tratará de un edificio gestionado de forma privada, sino que serán las propias entidades las que asumirán parte de la responsabilidad de uso y funcionamiento, dentro de un marco establecido por el Concello. Pérez comparó el sistema con el ya ensayado en los locales sociales municipales.

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El pleno también incluirá otros asuntos de menor alcance, como un reconocimiento extrajudicial de crédito por 14.151 euros y modificaciones presupuestarias vinculadas precisamente al aumento de la financiación del edificio de entidades, que pasa de una previsión inicial de unos 4,5 millones a los 7,8 millones que aportará la Fundación Amancio Ortega.

Con este proyecto, el gobierno local espera centralizar y reforzar la atención social en Carballo, mejorar las condiciones de trabajo de las entidades y ofrecer nuevos recursos a vecinos del municipio y de la comarca. “Vai ser un referente e estará absolutamente á vangarda en benestar social”, resumió Pérez