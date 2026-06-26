El San Xoán entra en la recta final con el ‘Rockin’ como plato fuerte

Brais das Hortas en Carballo Mar Casal

Las fiestas del San Xoán de Carballo entran en su recta final, con un fin de semana cargado de música y ‘troula’, con dos grandes citas todavía pendientes. El plato fuerte de este sábado es el ‘Rockin’, con una clara apuesta por el talento local, el rock visceral y la presencia femenina. El festival comenzará a las 13.00 con una sesión vermú en el el escenario Magnolia del parque do Anllóns, a cargo de Stompin’ Riffraffs y The Mean Devils.

A las 21.00 horas el escenario se traslada a la Praza do Concello, donde actuarán Mentah, Charlie Tiburona y el cabeza de cartel, León Benavente, la banda española de indie rock fundada en 2012. Pero el rock no será la única propuesta musical de la jornada.

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El Pazo da Cultura acogerá a las 20.00 horas la XXVIII Mostra de Habaneras, con la participación del Coro de Oleiros, Coral Polifónica San Lorenzo de Belesar y la anfitriona y organizadora, la Coral Polifónica de Bergantiños. En el plano religioso, habrá misa solemne a las 20.30 horas en honor a Nuestra Señora del Perpétuo Socorro.

Mañana domingo será otro día grande con la Festa do Bosque, que pone punto final a las fiestas patronales. Todos miran al cielo para que los dos últimos días de las celebraciones puedan desarrollarse con total normalidad.

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La jornada de este viernes por su parte estuvo dedicada a los más pequeños con la Festa do Apego, a la espera de las actuaciones musicales de la noche. Por la mañana Brais das Hortas protagonizó la primera actuación, que hubo que trasladar al mercado debido a la lluvia. Sin embargo, por la tarde ya lucía el sol y la Praza do Concello acogió los “Xogos do mundo”, a cargo de Os Biosbardos, con entretenimientos de todo tipo para los asistentes.