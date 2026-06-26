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Diario de Ferrol

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Carballo

Nova exposición e sesión vermú na Galería Garabato de Carballo

O artista muxián Ramón Lema presentará a súa mostra "Lenzo e papel" 

Redacción
26/06/2026 18:46
O muxián Ramón Lema exporá a súa obra na Galería Garabato de Carballo
O muxián Ramón Lema exporá a súa obra na Galería Garabato de Carballo
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O domingo 28 de xuño a Galería Garabato de Carballo acollerá unha nova exposición e tamén haberá unha sesión vermú, a partir das 13.30 horas. O artista muxian Ramón Lema presenta "Lenzo e papel", a súa primeira exposición individual. 

Trátase dunha mostra composta por doce pinturas ao óleo sobre lenzo de marcado carácter hiperrealista, acompañadas dunha selección de gravados realizados sobre plancha de linóleo. A serie pictórica nace a partir de fotografías de bodegóns realizadas polo artista Mon Lendoiro, que serven como inspiración para unhas obras nas que Ramón Lema procura achegarse ao realismo da fotografía mediante unha técnica de gran precisión.

 Lonxe das naturezas mortas tradicionais, os bodegóns presentan composicións contemporáneas nas que conviven obxectos cotiáns con elementos naturais, creando escenas sorprendentes, equilibradas e cheas de forza visual.

En cada un dos cadros, o artista establece un coidado diálogo entre a luz e a sombra, xogando cos contrastes, as texturas e os volumes. Os fondos completamente brancos potencian a sensación de profundidade e provocan un efecto óptico que engana á mirada, facendo que os obxectos parezan desprenderse do propio lenzo e ocupar o espazo do espectador.

 A exposición complétase cunha serie de gravados en linóleo de diferentes formatos e temáticas, disciplina na que Ramón Lema tamén desenvolveu unha importante parte da súa traxectoria artística tras formarse na Escola de Arte de Vimianzo da man da artista Pura Lema.

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